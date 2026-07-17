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Kvalitetan je, ali dva smo sveta različita: Sofija istakla da nema nade za Terzu i nju, definitivni rešila da ga PRECRTA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Superfinale najgledanijeg rijalitija svih vremena ''Elite 9'' se bliži a učesnici polako sumiraju utiske o svom učešću i brojnim odnosima koji su bili u žiži interesovanja. Sofija Janićijević, bila je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića, te je otkrila šta joj je na duši i kako se sada oseća.

Sofija Janićijević bila je naredna sagovorica voditelja Darka Tanasijevića, te je progovorila o najagtuelnim temama u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se ti plašiš da izađeš u spoljni svet, nakon svega što se desilo? - upitao je Darko.

- Ne. Ja sam se poigrala sa tuđim emocijama, to je moja greška, ali ja to nikada neću povoti. Bilo pa prošlo, šta sad da se radi. Najgore mi je jer smo Terza i jas vređali porodice jedno drugom. Terza i ja smo imali neke naše plaonove, ali se to nije ostvarilo. To što se desilo, desilo se, ne mogu ja tu ništa da promenim. Šta je tu je. Mislim da mi je ''Elita 8'' bila najveći kanal, ali sam nekako sve to pregurala i prebrodila. Kao što sam i i rekla, najveći kanal mi je jer sam vređala Terzi poruku. Terta mi nije bilo kanal, nego greška. Onaj poljubac je jedno veliko ništa. Ništa s Danetom nisam imala. Nikada se bih dopustila da legnem pored matorog čike - rekla je Sofija .

- Kako je došlo do novog intimnog čina, posle svega što se desio? - upitao je Darko.

- Znam ja da mene Terza veoam voli, kao i ja njega, ali zbog tih neslaganja koje smo imali, rada smo rešili da raskinemo - kazala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti sebe napolju vidiš pored Terze? - uopitao je Darko.

- Ne. On jeste kvalietan i vredan, ali mi smo dva sveta različita. Terza je super momaj, ali mimi ne znamo će - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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