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Draganu Stojančević ovakvu ne znate: Urnisala Sofiju zbog Daneta (70), pa progovorila o Terzi: Prelazio je preko uvreda porodice i deteta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je napustila Elitu 9, Dragana Stojančević je razvezala jezik o Sofijinoj aferi sa Danetom, ali i o njenom odnosu sa Terzom!

Voditeljka Dušica Jakovljević je nakon intervjua Sofije Janićijević, porazgovarala sa gostima u studiju o njenoj aferi sa Danetom o kojoj bruji region.

- Kakav vam je stav kada pričamo o Sofiji i Terzi i cela priča oko Daneta - pitala je Dušica.

- Jovana hoće mene da iznenadi, i traži poklone po kući, i Sofija je dala Jovani jedan bodi mist i gaćice. Kasnije kada se saznalo, ja sam odmah pitala da nije to Dane kupio, rekla je da nije - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Problem je taj da je Sofija previše moralisala ljudima, sve što su drugi radili, bilo je katastrofalno i ona to nikada ne bi uradila. 40 godina razlike je velika razlika, može deka da joj bude. Više je i jasno da nema ljubavi, nakon toga se smejala, pravila je od njega njegovog fana. Ja mislim da je ovo Terzi sve karma za ono što je uradio Milici - rekla je Rada.

- Katastrofa! Ona svaki put kada ustane, ona sve priča kroz ironiju, ali ona je kroz ovu priču upetljala i svoju majku. Ona nema granice u blamu - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne postoji ljubav između Terze i Sofije - dodala je Dragana.

- Nema tu ljubavi, samo je bilo iskorišćavanje za novac - dodao je Murat.

- Sofija je jedna polupana osoba, jer dozvoliti sebi u tim godinama, meni je to najbolesnija priča koju sam čula. Asmin i Aneli, to možemo da čujemo da se dešava, ali ovo mi je toliko mizerno, bila sam zgrožena da je bila sa tim čovekom zbog novca - rekla je Anastasija.

- Što se tiče Terze i Sofije, postao nam je drag, ali kada te neko izda i nemaš poverenja, uradio si takvu stvar i vratio si se...Kada je lagala, kako smo saznali, znalo se već tada, demantovala je i ispadala je smešna. Prelazio je preko uvreda i deteta, legneš sa njom posle toga, a rekao joj je: "pu*ila si dedi kilu" - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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