Čemu potreba da on i dalje vređa Comaru?! Ivan se osvrnuo na karambole Maje i Asmina, pa nazvao Terzu i Sofiju NAJVEĆIM BLAMOM (VIDEO)

Ivan Marinković, bez dlake na jeziku kao i uvek, prokomentarisao je najaktuelnija dešavanja u Beloj kući.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazano kako je Ivan Marinković plakao zbog ćerke Lene i bivše supruge Goce Tržan, za koju tvrdi da je instruisala ćerku protiv njega, te je tako voditelj Darko Tanasijević sa njim porazgovarao u Šiša baru.

- Dobro sam, super sam, nisam nešto naročitno tenzičan, jer sam već navikao na ovo, zanimljiva su mi ta izbacivanja. Jedva čekam da izađem, ali ovoga puta bez tereta da sam nešto uradio - rekao je Ivan.

- Šta misliš, kakav ti je osećaj, ko najviše "grabi" po svaku cenu i pokušava da dopre do još glasača - pitao je Darko.

- Ako je to uopšte moguće dobiti sada taj glas, evo malo pre smo komentarisali kada si bio za stolom, pogledali smo face za stolom. Videli smo Filipa Đukića koji je imao istu facu kao i sinoć, sigurni i opuštenu, sa sve čačkalicom u zubima, ono kao: "neću sigurno ispasti", on se trudi da nam pokaže da ga ne zanima. Mislim da su danas u radiju pokazali, par njih, koliko su nesigurni u ono što rade. Kačavenda je jedna od pet ili šest ljudi koji su najnesigurniji..Ja bih se radovao da pre pobedi Filip, nego neko ko po mojim kriterijuma nije zaslužio. Može da se progura i neko ko je bio loš, ali i neko ko je to lepo posmatrao. Zašto da ne bude Dača, Asmin, Janjuš, Matora ili ja?! - rekao je Ivan.

- Pomenuo si sada Asmina, dominantne su njegove i Majine epske svađe. Ima li tu leka, poboljšanja, kako gledaš na sve ovo - pitao je Darko.

- Već je to postalo svakodnevnica, što nam više to prikazuju, mi manje reagujemo i mirnije su nam reakcije, jer nam postaje to normalno. Čekamo i dalje taj poslednji dan, najlogičniji rasplet toliko blamante veze je da tu neko pokuša da se izvuče i pokuša sebe da opere i opravda. Ja u svakoj njihovoj svađi vidim i dalje tu odlučnost, pogotovo kod Asmina, da nešto prekine, a onda je sinoć izgledao po 18. put kao da očima ne može da je gleda. Za Maju je poraz svaki raskid u ovom prostoru, dokle god su prisutne Aneli i Stanija. Asmin je mnogo taktičniji, ali mislim da smo mu dali prostora da može da bude taktičan, a da to nije pokazao. Sve što mu se dešavalo, osim hotela sa Aneli, splet okolnosti gde je on glavni glumac oko kog se sve vrti, pa ti se pružaju razne mogućnosti - rekao je Ivan.

- Uspomene su napravile haos, mnogima su zanimljive Bebičine reakcije. Da li ti njemu veruješ kada on kaže: "sve je to prošlo, sve je to meni jasno", koliko je neiskren u svom odnosu - pitao je Darko.

- Nisam ostvario svoju misiju koja mi je bila od 13. septembra, da izvedem Teodoru na pravi put i da je razdvojim od Bebice, ali sada još jedan moj možda neuspeh lični, kao rijaliti učesnika, je da su ostali...Nažalost, u mnogome su Asmin i Maja pomogli Bebici i Teodori, da čak i ono samopouzdanje koje ne znam odakle vade, bude na još višem nivou. Teodora je kroz svoje uspomene pokazala da i dalje, odmah se raspravljala i ulazila u sukobe, nije bila mirna...Ima čoveka pored sebe koji sve guta, ali pazi, menja i on face - rekao je Marinković.

- Bilo je intresantno pratiti vaše reakcije kada ste videli prvi put Daneta. Šta kažeš ti - pitao je Darko.

- Moraću da pronađem na Guglu razliku...Da vidim da mi neko objasni razliku ovog samopouzdanja tipa Asmina i Bebice i to, i razliku u samopouzdanju kod Sofije. Ja Sofiju uopšte ne gazim i ne diram, nemam taj poriv da radim onako kako umem. Ja mislim da to nije samopouzdanje, to je ljudska glupost. Ovo što ona i Terza rade, oni su najmanje komentarisani učesnici. Prošle godine i ajde, bila je euforija ta oko Comare i tako dalje, ali sada smo dobili epilog njihove veze i njih kao ličnosti, ništa nismo komentarisali...Oni su najveći blam ove sezone, možda čak i veći od Maje i Asmina. Imam novu teoriju kao Terza, slično kao Bebica i Asmin, na dlanu ti je došlo da žena zbog koje si ostavio trudnu verenicu, dala je na dlanu da se izdigneš. Čemu potreba da vređaš i dalje Milicu?! Ne, on još ima se*s sa Sofijom. Mislim da Terza neće da dozvoli u poslednjim danima i trenucima, da Sofija ne napravi iskorak i ode kod nekog drugog muškarca - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić