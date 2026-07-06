TI SI JEDAN OD NAJGORIH MUŠKARACA KOJE SAM SREO, TRUNKU BLAMA NEMAŠ: Ivan razapeo Asmina na stub srama, nazvao ga najvećim BLAMOM, pa istakao: SROZAO SI SVOJ RENOME, A MAJU UVUKAO U SVOJE BLATO! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ovonedeljni vođa, Ivan Marinković naredni budžet dao je Anastasiji Brčić.

- Anastasija, tri hiljade. Unizila si i sebe i svoju porodicu. Umesto da si izvukla neku pouku nakon odnosa sa Borom, ne znam samo zbog koje ljubavi koju niko ne vidi i ti ne pričaš o njoj, ti si mu se vratila. Vratila si se Bori, koji je najstrašnije izvređao tebe, tvoju porodicu, sve tvoje. Ti si Anelin potrčko - rekao je Ivan.

- Ja sam bila tu za Aneli kada je njoj bilo teško, jer je ona za mene bila tu kada je meni bilo teško. Nikakav ja potrčko nisam tu - kazala je Anastasija.

- Doživeo si jedan on najvećih sunovrata. Stanija i Aneli su krive za to što je neko muškarca poput tebe napravile nekog poželjnog muškarca. Na osnovu toga su neki kreirali mišljenje o tebi, ali kada si se sam pokazao, danas mislim da si jedan od najgorih muškaraca koje sam video, trunku blama nemaš. Sada ti je ljudi smeju skoro svi, a nekada su te uzdizale u nebesa, pa čak i Stanija i Aneli. Svoj renome si srozao, Maju si uvukao u svoje blato. Moje mišljenje si dodatno uništio ovom vezom sa Majom. Mislili su ljudi da si stabilam muškarac, ali si sve to uništio - istakao je Ivan.

- O tebi sam mislio da si alkoholičar i smeće od života, nisam mogao ni da te pronađem u Beogradu. Ti si srozao majku svog deteta, ranac detetu nisi kupio. Bebuci govoriš da je blam, jer je prešao preko svega Teodori, a tebe je Jelena Ilić na tvoje oči varala. Pričaš Maji da je ovo njena najgora sezona, a imala je mnogo gore sezone. Ne možeš ti nikom da pametuješ. Ti sebe nisi poštovao, jer je tebe žena tukla. Luku nazivaš ''kume'', a imao si užasan okršaj sa njim. Ništa bolji nisi od ljudi kojima nalaziš zamerke, toga moraš da budeš svestan - rekao je Asmin.

Autor: S.Z.