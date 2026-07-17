Ne štedi ga! Dragana nahvalila Uroša Stanića, Murat preko njega potkačio Ivana Marinkovića (VIDEO)

Dok je Dragana Stojančević branila Uroša Stanića, Murat je iskoristio priliku, pa je tako potkačio svog rivala, Ivana Marinkovića!

Posle Darkovog intervjua sa Urošem Stanićem, voditeljka Dušica Jakovljević je o njemu porazgovarala sa gostima u studiju.

- Ja sam imala sukobe sa Urošem ove godine, svađali smo se, on je posesivna osoba. Onda je bio ljubomoran na Daču, mislim da je ovo njegova odlična sezona, pokazao je da ima petlju. Pokazao je da je veće muško nego mnogi muškarci, poseban je, drugačiji - rekla je Dragana.

- Pokazao je hrabrost u dosta situacija, komentariše realno i nije pristrasan za razliku od Ivana Marinkovića koji je bio pristrasan prema mnogim učesnicima - rekao je Murat.

- On je ozbiljan provokator, zna da isprovocira, zna da izvuče iz tebe ono najgore...Za njegovu frizuru sam zadužena ja - rekla je Dragana.

- Kako da uvrediš osobu koju ništa ne dotiče?! On se tako predstavlja - rekla je Rada.

- Mnogi su se spasili dolaskom u rijaliti, imaju hranu, piće i da žive tu - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić