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Rada (19) prokomentarisala Ivana kao oca: Dragana je ugasila kao sveću, pa priznala: Distancirala sam se, neću da me neko predstavlja kao LOPOVA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rada Todorović (19) osvrnula se na roditeljstvo Ivana Marinkovića, te ju je tako Dragana Stojančević "ugasila kao sveću", pa je iznela iskreno mišljenje o njemu.

Voditeljka Dušica Jakovljević sa svojim gostima u studiju je komentarisala učešće Ivana Marinkovića u Eliti 9.

- Kako vam deluje Ivan Marinković ove sezone - pitala je Dušica.

- Pozdravila bih Gocu Tržan, on je spominjao, jer je predivna žena kojoj sam pisala kada sam izašla. Što se tiče gospodina Marinkovića, karma kuca na vrata. Taj gospodin je rekao da su se mene roditelji odrekli i da su me napustili, pa on ima najgore moguće odnose sa svojom ćerkom - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- I meni su to pričali, ali nisam nikoga prebila u tom trenutku - dobacila je Dragana.

- Njegovo učešće mi se ne dopada, imao je previše dvostrukih aršina. Podsetila bih Draganu da je i on prema njoj i prema Matoroj imao dvostruke aršine, pokazao je prema Aneli kakav je prijatelj. Jako je loša osoba, ne zna šta znači reč porodica, ne zna šta je prijateljstvo - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je ove godine bio pristrasan prema nekim ljudima, nije komentarisao sve realno. Ja sam se distancirala jer neću da priča neko za mene da sam lopov. On je prošle godine bio uz nas, hvala mu na tome, alkoholno stanje je uticalo na sve to, pa posle neće da prizna - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs

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