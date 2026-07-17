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Si ti došao ovde da... Maja i Asmin nastavili s raspravom, on došao do zaključka: Ti i jesi za Filipa Cara, vi... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon drame koju imaju čitavo jutro zbog njegovih pogleda, Asmin Durdžić otkrio je Maji Marinković da je došao do zaključka da je ona za Filipa Cara, kao i on za nju!

Maja Marinković izašla je iz kreveta, te je tako otišla ispred hotela kako bi popušila cigaretu, u čemu joj se pridružio i Asmin Durdžić, pa su tako nastavili sa raspravom.

- Si ti meni došao ovde mozak da je*eš, umorna sam, hoću da popušim cigaru i da legnem da spavam - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti i jesi za Filipa Cara, vi volite te scene, da se bijete, da se grebete - rekao je Asmin.

- Kakve veze ima Filip Car?! Ne znam zašto ga spominješ, mene taj čovek uopšte ne intresuje. Moraš da skapiraš, ja ako idem, idem na novo, stare novine ne čitam - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Laku noć, lepo spavaj i slatko sanjaj...Kakva je to navika, kao: "Gde si gledao?", ja to nisam doživeo nikada - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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