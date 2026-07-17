Si ti došao ovde da... Maja i Asmin nastavili s raspravom, on došao do zaključka: Ti i jesi za Filipa Cara, vi... (VIDEO)

Nakon drame koju imaju čitavo jutro zbog njegovih pogleda, Asmin Durdžić otkrio je Maji Marinković da je došao do zaključka da je ona za Filipa Cara, kao i on za nju!

Maja Marinković izašla je iz kreveta, te je tako otišla ispred hotela kako bi popušila cigaretu, u čemu joj se pridružio i Asmin Durdžić, pa su tako nastavili sa raspravom.

- Si ti meni došao ovde mozak da je*eš, umorna sam, hoću da popušim cigaru i da legnem da spavam - rekla je Maja.

- Ti i jesi za Filipa Cara, vi volite te scene, da se bijete, da se grebete - rekao je Asmin.

- Kakve veze ima Filip Car?! Ne znam zašto ga spominješ, mene taj čovek uopšte ne intresuje. Moraš da skapiraš, ja ako idem, idem na novo, stare novine ne čitam - rekla je Maja.

- Laku noć, lepo spavaj i slatko sanjaj...Kakva je to navika, kao: "Gde si gledao?", ja to nisam doživeo nikada - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić