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Maja potpuno RAZLUDELA Asmina! Gađao je JASTUCIMA, pa psovao sve živo i mrtvo, obezbeđenje imalo pune ruke posla! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iako je odavno svanulo, njih dvoje nisu ni oka sklopili, već su se celu noć i celo jutro svađali.

Maja Marinković još jednom svukla pokrivač Asminu Durdžiću da proveri da li je u erekciji, a onda ga je verbalno napala.

- Koji si ti lažov i prevarant, e sad ćeš da vidiš pošto misliš da sam ja budala - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo šta je s tobom? Idi sunčaj se - vikao je Asmin.

- Sad ćemo drugačije da pričamo, spavaš bez pokrivača - rekla je Maja i svukla mu pokrivač.

Durdžić je potom počeo da je gađa jastucima, dok je ona vukla pokrivač, a onda je obezbeđenje uletelo u Hotel.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon drame u krevetu, oni su izašli ispred Hotela i nastavili da se svađaju i prepucavaju pred obezbeđenjem.

- Ti mene od ponedeljka više videti nećeš u životu - rekao je Asmin.

- Bolje se ti brini kako ćeš da izađeš odavde - navela je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako mi pretiš, j*bem mu i mater i decu, taj s kim mi pretiš, j*bem mu svaki korak - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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