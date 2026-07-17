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Trauma kad su te sinoć podigli! Janjuš i Stanija nastavili prepucavanje, košarkaš poručio: Za tri dana ćeš videti ko je pobednik! (ELITE)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvoje nikada ne miruju!

Marko Janjušević Janjuš i Stanija Dobrojević počeli su svoje uobičajeno prepucavanje, Janjuš ispod trema, a Stanija kod bazena. Oni su se peckali i čačkali veoma interesantnim opaskama.

- Teta Milanka je jedna divna žena koja podržava pogrešne osobe - rekao je Janjuš.

- Pozdrav teta Milanka, vidimo se za par dana, pa ćete mi pričati ko me je ogovarao iza leđa. Ko te ne zna skupo bi te platio - navela je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bitno da vas znaju. Da mi je neko pričao da ćete vas dve ležati jedna pored druge, posle one klupice, i da ćete obasjavati prostor ove televizije - rekao je Janjuš.

- Jaško, Jaško razumem sve to ja. A traumica sinoć kad su te podigli, kad si stavio naočare - navela je Stanija.

- Za tri dana vam sledi ono što sam vam pričao: "Šta mislite ko je pobednik", a u pozadini čuješ Janjuš, Janjuš, Janjuš i pobednik Elite 9, za sezonu 2025/2026 - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš je bežao zbog žena par dana pred kraj rijalitija, a ove godine će reći da je zbog Kačavende - rekla je Dobrojevićka.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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