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Janjuš ubacio ROVCA između Stanije i Aneli, pa ih POSVAĐAO NA BAZENU! Pali od mene, ne patim od kadra kao ti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Malo im je falilo da se posvađaju, Janjuš im je samo upalio varnicu.

Marko Janjušević Janjuš prišao je Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić koje su se sunčale kraj bazena, pa je krenuo da ih zadirkuje.

- Vidi gde si došao od celog bazena, kod mene i lavice - rekla je Stanija.

- Hajde pali Janjuše - vikala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' osećate neku energiju? Kako ti se čini ovaj lavicin leptir, sad ima love, sad će prepraviti - rekao je Janjuš.

- Ej Janjuše, hajde batali me, skini mi se s k*rca, mene ne možeš više zabaviti, batali me - rekla je Aneli.

- Ona bi se samo svađala - rekla je Stanija.

- Stanija, pali od mene, ja ne patim od kadra kao ti - rekla je Aneli.

- Vidim, tri godine - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je sve izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

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