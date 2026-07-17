Janjuš ubacio ROVCA između Stanije i Aneli, pa ih POSVAĐAO NA BAZENU! Pali od mene, ne patim od kadra kao ti! (VIDEO)

Malo im je falilo da se posvađaju, Janjuš im je samo upalio varnicu.
Marko Janjušević Janjuš prišao je Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić koje su se sunčale kraj bazena, pa je krenuo da ih zadirkuje.
- Vidi gde si došao od celog bazena, kod mene i lavice - rekla je Stanija.
- Hajde pali Janjuše - vikala je Aneli.
- Je l' osećate neku energiju? Kako ti se čini ovaj lavicin leptir, sad ima love, sad će prepraviti - rekao je Janjuš.
- Ej Janjuše, hajde batali me, skini mi se s k*rca, mene ne možeš više zabaviti, batali me - rekla je Aneli.
- Ona bi se samo svađala - rekla je Stanija.
- Stanija, pali od mene, ja ne patim od kadra kao ti - rekla je Aneli.
- Vidim, tri godine - rekla je Stanija.
Kako je sve izgledalo pogledajte OVDE.
Autor: R.L.