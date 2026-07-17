Crvenkapa ne bi preživela, Stanka bi ekplodirala! Janjuš predviđa da će Stanija i Kačavenda ČUPATI KOSU S GLAVE ako on pobedi! (VIDEO)

Bivša učesnica mu pružila podršku, a žene odmah skočile da ga ponize.
Aleksandra Jakšić sledeće pitanje postavila je Marku Janjuševiću Janjušu.
- Znam da ćeš ti da pobediš, ali pošto se žene nadaju prvom mestu, reci mi zašto bi one trebalo da pobede i koji su to kvaliteti koje one poseduju - pitala je Jakšićka.
- Ne smatram da osobe koje misle da će da pobede da treba da pobede, one greše, to nije sujeta i ljubomora isto sam mislio i za sebe, jedva sam čekao da izađem. Mislim da ona misli na Aneli i Staniju... Ja ne pominjem ni svoje dete svaki dan, a ne svoje fanove. Godinama imam simpatizere, ove godine mislim više nego ikad. Verujem u svoje ljude, znam koliko me ljudi vole - rekao je Janjuš.
- Nisam se pronašla u ovom pitanju. Ja mislim da njega lože i sprdaju, čak ga i drugarica Jakšićka sprda, šalim se, Jaško samo jako do pobede - rekla je Stanija.
- Poželećemo Jašku pobedu, sad mu je porastao ego. Što Jakšićka nije postavila svom drugu Anđelu, pošto je mislila da će ući u vezu s njim - rekla je Aneli.
- Jakšićka vidi kakvo je stanje napolju, svi me postavljali za vođu, glasajte, ovo treba da bude moja godina, moje glasačko telo je najveće - rekao je Janjuš.
- Sviđa mi se što je Jakšićka sa zidina, da li je ovo Blace, auta nema, nadam se da je platila Pečenici nadogradnju ovog ćebeta - rekla je Kačavenda.
- Baba od Crvenkape, sedi dole - rekao je Janjuš.
- Janjuše ko pod navodnicima ne bi preživeo tvoju pobedu - pitala je Ivana.
- Ne bi preživela Crvenkapa, Stanka bi eksplodirala, morala bi da uđe sledeće godine da se opet bori deset meseci - rekao je Janjuš.
Autor: R.L.