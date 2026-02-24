Kačavenda i Janjuš NA SKENERU UČESNIKA! Svi komentarišu njihov ljubavni klip: I ON BI JE UZ GELENDER! (VIDEO)

Imaju podršku!

Sledeći ljubavni klip pušten danas u emisiji bio je snimak svih zgoda i nezgoda Janjuša i Milene Kačavende. Oni nisu krili osmehe dok su gledali sve svoje najinteresantnije situacije.

- Skladnije mi njih dvoje izgledaju od mene i Milene, baš deluju da se kapiraju, ne znam kako je došlo do tog razdora. Ja glasam za ljubav podržavam ih - rekao je Miki.

- Meni je Milena rekla da je sigurna da je Janjuš u nju zaljubljen, da ne može da shvati koliko je Janjuš ljubomoran na nju i Mikija, a Janjuš kaže da je Milena u njega zaljubljena - naveo je Mića.

- Janjuše je l' si zaljubljen - pitala je voditeljka.

- Kako nisam. Žena mi je postala katastrofa, zbog svega, niti sam zaljubljen, tri puta sam se zaljubio, ostalo ni u koga, to je jasno kao dan, gde druže, nemojte me zaj*bavati - rekao je Janjuš.

- Ne mogu ove šlagere, vidi se sve na klipu. Isto je i sa mnom pričao, niko ne sme osporiti da ovde nisu emocije, mi smo svi ludi, samo je on u pravu, ja ga poznajem, naravno da je iskren - rekla je Aneli.

- Ja bih rekao svaka čast gledaocima koliko su realni ove sezone, ja sam oduševljen kako gledaoci ovo vide, ja sam prvi podržao ovu vezu, stvarno mi je sad smešno jer sam srećan zbog njih, ovo je prava emocija, a šta se desilo, desilo se to da je tu bilo toliko emocija, a ljudi beže od emocija i ljubavi, Aneli od Asmina, Maja od Asmina, Janjuš od Kačavende, i onda se spoje sve pogrešni ljudi. Treba spojiti Maju i Filipa, Aneli i Asmina, Janjuša i Milenu. To su realne stvari. Ona je toliko nerzvozna kad je sa Mikijem - rekao je Ivan.

- Jasno je kao dan, Janjušu je prijalo druženje sa Milenom ali se nije zaljubio, nije ostavio prostora, ona je krenula s druženjem, pa je ostavljala prostora, a rekla je da je zaljubljena u njega i da je on u njoj - naveo je Anđelo.

- Nikada nisam to rekla, to je velika razlika - rekla je Kačavenda.

- Odaje mi utisak, smeta joj kad joj neko nije toliko simpatičan, meni nije davala slobodu da se šalim, ona je napravila odstupnicu, uvredila se. Nije bila sobodna vidi se da je sa Janjušem mnogo opuštenija - rekao je Miki.

- Verovatno bi je i Janjuš prislonio uz gelender - rekla je Jakšićka.

- Valjda ću i ja do kraja nekog navatati - dodala je Kačavenda.

Autor: R.L.