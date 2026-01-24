Vrlo rado bi se davila uz gelender: Bebica razvezao jezik i brutalno unakazio Kačavendu, ona totalno saterana u ćošak! (VIDEO)

Više nema kud!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao odnos Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

- Ne verujem da bi Kačavenda bila sa Anđelom jer koliko slušam ovo što se sad iznosi, po svemu sudeći mogla je. Ovo što slušam da Anđelo radi, nije mi ništa čudno i to. Dečko ima svoje fetiše i to je to - rekao je Luka.

- Meni je jako zanimljivo jer je Kačavenda odrukala i Anđela i svoju drugaricu. Druga stvar je da iako je Anđelo s*ksualni manijak, ko je dao povod da piše te stvari? Kako je moguće da je rekla Vanji, a ne Marku Đedoviću. Izgleda da bi se vrlo rado davila uz gelender zato je ćutala - rekao je Bebica.

- Đedović me naučio da pazim napolju šta radim više nego u sezoni i da se ne dopisujem sa rijaliti učesnicima, kao što i nisam - rekla je Milena.

- Čuli smo za poljubac u vrat i lizanje, sve što devojke rade ovde unutra to Kačavenda radi napolju. Koja je logika da Anđelo s kojim si imala sukob ti šalje takve poruke i ti ga ne n*sisaš k*rcem? - upitao je Bebica.

- Što nije Anđelo rekao Đedoviću? - upitala je Milena.

- Pa zato što si ti tako jadna preplašena i u šoku, onda si trebala da mu kažeš da mi kaže da odj*bem - rekao je Anđelo.

- Ovo što slušam je stvarno blam za jednu ženu. Ona je ovde vređala najmorbidnije, a ja sam pre neki dan rekla da je ona ispušena lula. Trebala bi sad da ode kući i skloni se od sramote, ne mogu da verujem da slušam da je ona sinovima pokazivala ovde. Ja sam to treći dan videla da se muvaju, misim da se stvarno bila zaljubila u ovog dečka - rekla je Zorica.

