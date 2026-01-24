AKTUELNO

Zadruga

Vrlo rado bi se davila uz gelender: Bebica razvezao jezik i brutalno unakazio Kačavendu, ona totalno saterana u ćošak! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više nema kud!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao odnos Milene Kačavende i Anđela Rankovića.

pročitajte još

Konačno dočekala svojih pet minuta: Utorak Boginja zaboravila na poniženje, pa se opet okliznula i pala na Đukića! (VIDEO)

- Ne verujem da bi Kačavenda bila sa Anđelom jer koliko slušam ovo što se sad iznosi, po svemu sudeći mogla je. Ovo što slušam da Anđelo radi, nije mi ništa čudno i to. Dečko ima svoje fetiše i to je to - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je jako zanimljivo jer je Kačavenda odrukala i Anđela i svoju drugaricu. Druga stvar je da iako je Anđelo s*ksualni manijak, ko je dao povod da piše te stvari? Kako je moguće da je rekla Vanji, a ne Marku Đedoviću. Izgleda da bi se vrlo rado davila uz gelender zato je ćutala - rekao je Bebica.

pročitajte još

Ljubomorna si jer sam se čuo sa tvojom drugaricom: Kačavenda ne zna gde udara, svoju priču o Anđelu promenila iz korena! (VIDEO)

- Đedović me naučio da pazim napolju šta radim više nego u sezoni i da se ne dopisujem sa rijaliti učesnicima, kao što i nisam - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čuli smo za poljubac u vrat i lizanje, sve što devojke rade ovde unutra to Kačavenda radi napolju. Koja je logika da Anđelo s kojim si imala sukob ti šalje takve poruke i ti ga ne n*sisaš k*rcem? - upitao je Bebica.

- Što nije Anđelo rekao Đedoviću? - upitala je Milena.

pročitajte još

Izbacila grudi u prvi plan i krenula da me zavodi: Anđelo obelodanio kako ga je Milena ložila, ovu njenu 'predatorsku' stranu niko nije znao! (VIDEO)

- Pa zato što si ti tako jadna preplašena i u šoku, onda si trebala da mu kažeš da mi kaže da odj*bem - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo što slušam je stvarno blam za jednu ženu. Ona je ovde vređala najmorbidnije, a ja sam pre neki dan rekla da je ona ispušena lula. Trebala bi sad da ode kući i skloni se od sramote, ne mogu da verujem da slušam da je ona sinovima pokazivala ovde. Ja sam to treći dan videla da se muvaju, misim da se stvarno bila zaljubila u ovog dečka - rekla je Zorica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Aneli saterana u ćošak: Đedović obelodanio detalje njihovog razgovora o Rajačiću, ona naprasno doživela amneziju! (VIDEO)

Domaći

Snimci su original, mene su molili da ih skinem: Afera Bajadera trese Elitu! Alibaba i Anđelo do srži raskrinkali Anitu, ona totalno nemoćna (VIDEO)

Domaći

REŠIO DA ONA BUDE UZ NJEGA CELOG ŽIVOTA! Alibaba odlučio da Staniju veže za sebe zauvek, evo šta joj je sad priredio! (VIDEO)

Zadruga

Aleksandra više nema izlaza?! Kačavenda i Karić je razapeli, ona ponovo udarila na Milovana i njegov se*s sa ženom! (VIDEO)

Domaći

Pukao mu film kao nikad: Đukić razvezao jezik i brutalno unakazio Luku, uveren da je 30 godina prijateljstva prodao zbog rijalitija! (VIDEO)

Zadruga

Mi smo slobodni, mogu da radim šta hoću! Murat rešio da USAVRŠI SRPSKI JEZIK, Boru sastavio sa crnom zemljom! (VIDEO)