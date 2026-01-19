AKTUELNO

Zadruga

Mi smo slobodni, mogu da radim šta hoću! Murat rešio da USAVRŠI SRPSKI JEZIK, Boru sastavio sa crnom zemljom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više nema jezičke barijere.

Nakon što su mnogi izneli stav ko je najviše pogrešio ulaskom u ljubani odnos, na red je došla i Sunčica Bajić, što je isprovociralo Anastasiju Brčić.

- Sedi dole klošarko jedna smrdljiva - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si Boro iskren, ali nju ne radi ta mirna energija. Pamet u glavu Murate, dobar si čovek, zaslužuješ više, podržala bih pre tebe i Saru nego nju i tebe, ti si osetljiv, dobar dečko. Ona sve iskorišćava - navela je Sunčica.

- Naravno da ću navesti Boru, totalno je promenio ponašanje, uvlači druge ljude, napao je mene iz čista mira. Ja neću njemu psovati porodicu, ja ne poznajem tvoju porodicu. Anastasija je slobodna i ja sam slobodan i mogu da radim šta god hoću. Ona nije bila sa mojim prijateljem i mogu da radim šta hoću. Te psovke koje priča su dno dna. Luks je ispao frajer i gospodin - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zahvali se Velikom šefu što si ostao još dve nedelje - rekao je Bora.

Autor: R.L.

