Aleksandra više nema izlaza?! Kačavenda i Karić je razapeli, ona ponovo udarila na Milovana i njegov se*s sa ženom! (VIDEO)

Nema kud!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike da pogledaju Aleksandru Nikolić kako u pušioni priča o svojim prethodnim ljubavima, zbog čega je Milena Kačavenda odlepila i odmah dobila reč:

- Za nju je standard da bude sa oženjenim muškarcima u vezi i zamisli njoj je najveća izdaja što je Milovan je*ao ženu - rekla je Milena.

- Verujem da je ženi koja je sve to doživela, verujem da joj je to bitno. To ne bi trebalo, ali možda je to olakšanje da ga lakše preboli - rekao je Ivan.

- Pa nije normalno da preboljevaš tako što nađeš partnera, da je to normalno, to bi svi radili - rekla je Milena.

- Boli me ku*ac šta radi Milena Kačavenda, mene je zabolelo kada je priznao da je imao se*s sa ženom, to je katastrofalno. Zabolelo me, ali mi je s druge strane lakše jer se ne osećam prema njemu grešnom što sam uradila nešto sa bivšim mužem ili sa Ivanom. Prođe mi to kroz glavu, ne mogu da verujem da sam pala na tu priču - rekla je Milena.

- Ovo je prazna priča, žena je imala dvadeset oženjenih muškaraca. Onda navodno nije imala odnos sa mužem, a evo šta je uradila. Milena ne laže ništa, ja znam sve za tog čoveka - rekao je Milovan.

- Zašto uvlačite druge ljude u vaš problem? - upitao je Karić.

- To su sve naši problemi - rekao je Milovan.

- Ja znam sve o tebi i tvojim momcima, zato ja stojim uz tebe i jer smatram da si radila sve zbog deteta. Ti nisi ku*va, zato te branim. Ako grešim, grešim ja. Ti si devojka koja shvata život malo slobodnije - rekao je Mića.

- Da li je bolje da bude s najgorim čovekom Ivanom ili da bude sa Milovanom? Nikako se ne slažem sa tobom - rekao je Ivan.

- Ona je s tobom trebala da završi odnos kada je videla šta joj Milovan radi. Zbog tebe joj je napravio karambol - rekao je Mića.

- Koja je razlika između Milovana i Ivana? - upitao je Karić.

- Ogromna razlika, ne mogu da se uporede - rekla je Aleksandra.

- Je l' te ponižava Milovan? - upitao je Karić.

- Da - rekla je Aleksandra.

- Je l' te ponižava Ivan? - upitao je Karić.

- Ne - rekla je Aleksandra.

- Važi - rekao je Karić.

Autor: N.P.