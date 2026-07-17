Ti si psihopata koja je meni na grbači! Asmin smatra da je Maja zrela za lečenje, ona počela da divlja, ne piše mu se dobro! (VIDEO)

Nema kraja ovoj agoniji!
Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju svađu u pušionici.
- Ja nisam tvoja žrtva, ti si samo psihopata koja je meni na grbači - rekao je Asmin.
- Eto viši, ja psihopata - rekla je Maja.
- Od šest do devet ujutru me maltretirala. Ti si bolesna žena. Pored onoga gde gledam došli smo do toga o čemu razmišljam. Meni ovo napolju ne treba - rekao je Asmin.
- Eto izvlačiš se - rekla je Maja.
- Ja želim da se izlečim - rekao je Asmin.
- Nema lečenja sa k*rvama, opet si mi spominjao ribu iz Italije, eto to si ti - rekla je Maja.
- Ti si mene pitala koga sam lupao nazad - rekao je Asmin.
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Autor: A.Anđić