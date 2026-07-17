Raskrinkavanje: Otkriveno da Viktor iza Mininih leđa uzdiše za Stanijom, ona promenila sve boje kao semafor! (VIDEO)

Bivši učesnik Elite Jovan Rajić razotkrio nekadašnjeg cimera i njegove simpatije prema Staniji!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Jovan Rajić postavio je pitanje Mini Vrbaški.

- Da li se praviš da ne vidiš kako Viktor zeva i balavi za Stanijom kad ona prođe? - pitao je Joca.

- Bilo je probleme sa Viktorom i rekla sam da mi te stvari smetaju. On ima te doskočice... On ne balavi i ne zeva, a kad prođe nekad je zajedno komentarišemo, nekad vidim, a nekad ne... Još par dana, a onda više nema zevanja - govorila je Mina.

- Ma gde zevam? Možda je to bilo kad smo Mina i ja raskinuli, pa sam svaki dan provodio sa njom. Možda je on bacio oko, pa će sad isto pitanje da postavi Anđelu. Ja mislim da ima 60 klipova kako Mina i ja odmeravamo devojke, a kad sam sam to isgurno ne postoji - rekao je Viktor.

- Ako je bilo problema to je bilo u početku kad sam došla. Mislim da je bilo problema i da sam Mini smetala, iako nije priznala. Sad sam dobra sa oboje, čak bolja sa Minom i mislim da su problemi nestali jer ona sad ima komunikaciju sa mnom. Ja sam osećala da joj smetam. Sad sam više na njenoj strani jer je požrtvovanija. On je od rijalitija imao samo dve nedelje kad je dobio gaće u glavu. Možda je to radio i imaju klipovi, ali da ja to ne vidim - govorila je Stanija.

- Ja tvrdim da to nema - dodao je Viktor.

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Autor: A. Nikolić