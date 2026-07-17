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Asmin na stubu srama! Rada (19) shvatila da se one kao žene lepe za budale, pa opleli po Durdžiću: Stanija mu je bila trofej (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivši učesnici Elite 9, dvoje finalista i Rada Todorović, prokomentarisali su učešće Asmina Durdžića i njegove odnose u Beloj kući!

Voditeljka Dušica Jakovljević porazgovarala je sa bivšim učesnicima Elite 9 o aktuelnim dešavanjima, te su oni tako opleli po Asminu Durdžiću.

- Ja sam baš rekla skoro kako Asmin nikoga ne volim, a to ti je ono: "do podne ne voli nikoga, a od podne ni sam sebe" - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da su to kompleksi, njemu je Stanija bila trofej, dovoljno mu je bilo da je on eksponiran i da je u centru pažnje - rekla je Anastasija.

- To je bio obostrani interes, nije ni Stanija nije toliko naivna. Dugo je u šoubiznisu, trošila je pare, Majami i Florida su skupi životi - rekao je Murat.

- Da li je taj Asmin koji je pružao pažnji isti onaj kog vidimo sa Majom - pitala je Dušica.

- Sve što uradimo, to smo mi, tu je kraj i tačka svake priče. Ako je on ovakav pred kamerama, kakav može biti privatno?! Ja kažem da mi žene sve volimo debile - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada je muvao Aneli, i Stanija se poistovetila sa tom pričom, on je pažljiv, predstavi se totalno drugačije. On je njoj udovoljavao, laskao, tepao - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs

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