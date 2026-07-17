On liči na kozoj*ba! Terza proziva Daneta kako bi Sofiju oprao dok svi sumnjaju da je bila INTIMNA sa njim! (VIDEO)

Blam! Terza indirektno stao u Sofijinu zaštitu.

Jovan Rajić postavio je sledeće pitanje Sofiji Janićijević.

- Zašto si Dantea pustila niz vodu kad je jasno svima da ga je stavilo? Čovek je galantan! - pitao je Jovan.

- Najjači lik. Jasno je svima da je stavio novac u nočanik. Od stavljanja je jedino mogao da stavi keš. Ne mogu da se zamislim, takva glupost...Ja sam talentom i bez ikakve obostrane koristi došla do toga. Možda sam trebala da razmislim da ne pustim niz vodu nekoga ko tako lako stavlja novac - rekla je Sofija.

- Mislim da je Joca negde pronašao, on je sa Milosavom, a ona sa Danetom. Mislim da je dosta uzela para, ne verujem da ga je stavio jer mi liči na kozoj*ba. On je blam za ovu devojku - rekao je Terza.

- Ja verujem da ga je Dane stavio. Ovo nisu pitanja od pre mesec dana nego sveža. Ona se i daslje blamira. Jedva čekam kad izađem i vidim i onda da vidim kako će da demantuje. Čuli smo da je govorila da se super oblači, da je gospodin i da ima obezbeđenje. Usr*smo čoveka, a ko zna dok ga ne vidimo. Dobijala je upozorenja da ne ulazi u vezu. Ja verujem da on nije neuropsihijatrijski slučaj, niti verujem da je tek onako finansirao njenu majku dok je ona u rijalitiju. Videćemo, za tri dana smo napolju - rekla je Milena.

- Tebi operacije ne pomažu, a mama i ja nismo operisane - rekla je Sofija.

- Niste operisane od novca - rekla je Milena.

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Autor: A.Anđić