Sudbine učesnika Elite su u vašim rukama: Počinje TREĆE FINALNO IZBACIVANJE, Dušica i Milan će biti vaši domaćini, a evo kako možete da podržite svog favorita

Učesnicima Elite predočeno je u pismu da su nakon dugih deset meseci ušli u finalnu nedelju, te je tako vreme da se održe i druga "Finalna izbacivanja" i to će se dogoditi večeras, a njihove sudbine su samo u vašim rukama!

Deset meseci bez predaha, čak 305 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region. 13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu.

Kako se čak tridesetoro učesnika plasiralo u veliko finale "Elite", došlo je vreme da se sa nekima od njih pozdravimo za ovu sezonu, te će tako neko samo četiri dana pred spektakl izgubiti u trci za pobedom u "Eliti 9". Sinoć smo imali priliku da pratimo druga finalna izbacivanja, a do sada su Elitu napustili Anastasija Brčić i Murat, a sinoć Dragana Stojančević i Dušica Đokić.

Večeras će se održati treća "Finalna izbacivanja", a dok će vaš domaćin u studiju biti voditeljka Dušica Jakovljević, konačnu odluku u Beloj kući saopštiće voditelj Milan Milošević, a upravo ove večeri mogu totalno promeniti tok rijalitija, jer su sudbine učesnika Elite isključivo u VAŠIM RUKAMA

EVO KAKO MOŽETE DA GLASATE ZA SVOG FAVORITA﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Autor: N.B.