AKTUELNO

Zadruga

Asminov i Stanijin osmeh je ipak jači od zvuka!? Maja ovim pitanjem zalepljena za dno, ona se totalno pogubila, pa pokušala da spinuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo pitanje izazvalo je ovacije u Beloj kući.

Iva Stupar postavila je pitanje Maji Marinković.

- Kažeš da je tišina jača od zvuka, da li misliš da su njihovi pogledi značili više od zvuka?

- Mnogo je lepša sa filterima. Ako misle na osmeh, onda nek misle. Da su imali kredibiltet ili stav verovatno bi sad bili sa nama, a ne bi nam postavljali pitanja preko ekrana. Ništa. Zaključila bih to da je bila tišina. Sama ta reakcija ne bi bila da se nije desilo moje izlaganje. Taj osmeh je toliko bizaran u odnosu na problematiku u našem odnosu - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Već sam dao odgovor na novinarima. Ne mislim da je bila tišina, bilo je izvučno kad se smejala - rekao je Asmin.

- Kraljica u celoj igri sam samo ja, ali ove sezone bez svog kralja. Žao mi je što igra nije trajala duže da skroz skinem masku ovom klovnu. Čitaćemo i gledaćemo ono što sledi. Sve će doći na moje kad tad. Napravili su od mene fikusa jer sam ušla zbog trougla svog, a ništa se nije raščivijalo. On je sa jednom sačekušom pokušao da mene uvuče u mulj - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Iva je imala mišljenje i ne čudi me što je ovako postavila pitanje Maji - rekla je Matora.

- Maja je neko ko ne želi da vidi to. To bi bio njen poraz, a vrlo jasno je videla sve to. Ona bi bila jadnica! I ove modrice, to je Asminova frustracija jer je shvatio da je sve izgubio. Odvratni su mi i jedno i drugo - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Doživeo totalno pomračenje: Luka saznao kako je Biljana blatila Aneli, pa od nemoći počeo da urla i blati Đedovića! (VIDEO)

Domaći

BILA SAM NEZADOVOLJNA, PA MI SE SVIDEO NEKO DRUGI: Teodora PRELJUBNICA pokušala da se opere od svojih postupaka, pa osula rafal po Bebici! (VIDEO)

Domaći

Od ovoga nema dalje: Luka svim silama traži opravdanje za Anelina tajna dopisivanja sa bivšima! Zorica mu napunila glavu, pa pokušala da se opravda Ja

Zadruga

POVERENJE U POTPUNOSTI UNIŠTENO: Aneli otkrila da je ušla u sukob sa Lukom zbog Anite, pa pokušala da se OPERE od svojih reči! (VIDEO)

Domaći

Karić matirao Anđelu: Ona pokušala da hakuška kuću da napade Sofi, Stefan pomenuo Mateju i izazvao lavinu prozivki! (VIDEO)

Zadruga

Treba da ide u ustanovu da se leči: Anđelo shvatio da Kačavendni treba stručna pomoć, ona ponašanjem zgrozila celu kuću! (VIDEO)