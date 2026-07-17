Javno molim da me ostavi na miru: Asmin ne može da se reši Maje Marinković, pred svima joj dao šut kartu i otkrio da ga je molila da imaju odnose! (VIDEO)

Nova drama ljubavnog para trese Belu kuću, od sinoć ne mogu da se smire!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Naredno pitanje postavila je Iva Dubai.

- Da li bi bio sa Stanijom da Maja nije u rijalitiju? Da li bi se pomirio sa Stanijom? - pitala je Iva.

- Ne bih se mirio sa Stanijom, a ni sa jednom bivšom - rekao je on.

- Ne znam šta se ova okomila? Baš udara na glavne teme. Ne znam da li bi bio sa njom i da li bi pokušao. On kaže da se nikad nije vraćao bivšim devojkama, pa ne znam baš. Rekao mi je da je dobio pitanje da li je više voleo Staniju ili Aneli, a on je rekao da je neka Valentina bivša devojka. To je bilo neko vraćanje. Imala sam i ja odnose gde sam se vraćala, pokušala da popravim odnos. Ja da sam 100% sigurna da ne bi nisam - govorila je Maja.

- Mislim da bi Asmin pokušao da se pomiri sa Stanijom da Maja nije tu. Hvala Bogu da smo imali uspomene pre neki dan. Asmin je rekao da je hteo da ukanali Aneli, a videli smo kako je išao do hotela i da mu je ona rekla da voli Luku, došao je kod tebe i šiknariala si ga, a onda je opet došao kod Aneli. Ja sam ovo rekao još odavno, ali okej. On se iskreno mirio sa Aneli, iako je rekao da ju je smao navlačio - pričao je Dača.

- Maja mene maltretira da bi ona bila moja žrtva. Ja sam nju molio da me pusti, ali ne popušta i neće da me ostavi na miru. Ona će da ide kući ili ja. Ja je sad javno molim da me ostavi na miru. Sinoć sam je molio da me ostavi na miru. Ja sam nju molio da izađe iz hotela, a ona ne da. Žena mene ubija psihički. Ona je mene juče molila za odnose, a nisam hteo i tu se naljutila. Ona je polupala pola hotela i od toga su joj modrice, a ne od mene - pričao je Asmin.

- Istina je da je on mene jutros vukao i sad želi da se opere i da glumi moju žrtvu. Ja nisam htela jutros da imamo odnose jer sam bila umorna. Svađa i rasprave su trajale i ovo su posledice. On za tri života ne može da bude moja žrtva. On je folirant koji ne može da se suoči sa realnošću, pa na meni iskaljuje bes. Ja nisam dobro, ali ne lečim svoje frustracije na njemu - dodala je Maja.

- Ja sad raskidam sa Majom Marinković, a neka gledaoci prate da li će ona da me uhodi i moli da se pomirimo. Ona samo neka me pusti na miru i neka mi se ne obraća. Ja moram na psihijatriju posle veze sa Majom - poručio je Durdžić.

- Ići ćemo zajedno kod Zokija - dodala je ona.

- Gde gledam, a kad legnem da spavam o čemu mislim, pa ova žena je bolesna. Ja kad pušim ujutru i prođe Sofija ona me pita da li sam gledao u nju - rekao je Asmin.

- Ko ne može da raskine? On je sad rekao da me voli, nego hoće sad da se opere. Ti si meni izvređao porodicu najstrašnije, a ja tebi nisam nijednu uvredu izgovorila - govorila je Maja.

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Autor: A. Nikolić