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Maja bi poludela da čuje ovo: Asmin indirektno isprozivao Maju zbog intimnih odnosa, pa opleo po bivšim devojkama! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne piše mu se dobro ako Maja sazna za ove reči!

Asmin Durdžić otišao je da odmori mozak od Maje Marinković, pa je naglas počeo da komentariše šta ga je sve snašlo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smrdulje, ne znaju šta je normalan svet napolju, po deset godina se j*bu po rijalitiju. Majku vam j*bem k*rvinsku, psihopatsku, to je spremno slagati sve živo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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