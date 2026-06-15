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Ako se ja iznerviram... Vanja ne dolazi sebi zbog Janjuša, njegovo ponašanje je izbacilo iz takta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne piše mu se dobro!

Vanja Živić ispričala je Aleksandri Jakšić na kakve probleme nailazi sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Kaže da sam veštica, a ja kažem da sam anđeo bez krila, a on mi kaže da sam đavo. Čim se ućuti sve je jasno - rekla je Vanja.

- On i Terza su sedili i ja tačno znam da su prevrtali očima. Ja sam odmah ustala i otišla - rekla je Jakšićka.

- A zamisli tek meni. Ako ti je situacija kažii sve je okej. Ja sam u pravu jedan kroz jedan - rekla je Vanja.

- Mi smo svi podređeni njemu, da mu bude simpatično i sve. Gledamo da se ne iznervira i ne plane - rekla je Jakšićka.

- Šta ako se ja iznerviram? Nije fer! - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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