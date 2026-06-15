Ako se ja iznerviram... Vanja ne dolazi sebi zbog Janjuša, njegovo ponašanje je izbacilo iz takta! (VIDEO)

Ne piše mu se dobro!
Vanja Živić ispričala je Aleksandri Jakšić na kakve probleme nailazi sa Markom Janjuševićem Janjušem.
- Kaže da sam veštica, a ja kažem da sam anđeo bez krila, a on mi kaže da sam đavo. Čim se ućuti sve je jasno - rekla je Vanja.
- On i Terza su sedili i ja tačno znam da su prevrtali očima. Ja sam odmah ustala i otišla - rekla je Jakšićka.
- A zamisli tek meni. Ako ti je situacija kažii sve je okej. Ja sam u pravu jedan kroz jedan - rekla je Vanja.
- Mi smo svi podređeni njemu, da mu bude simpatično i sve. Gledamo da se ne iznervira i ne plane - rekla je Jakšićka.
- Šta ako se ja iznerviram? Nije fer! - rekla je Vanja.
Autor: A.Anđić