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Pred tačkom pucanja: Asmin se ZABARAKADIRAO u hotelu, Maja na ivici nervnog sloma!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin više ne zna šta da uradi!

Asmin Durdžić se vratio iz hotela kako bi iz sobe uzeo sok, a Maja Marinković je odmah krenula za njim.

- Ne želim komunikaciju, ti idi gubi pare - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- A, ne ideš da spavaš. Ti muškarac? Ti si p*čka jedna! Ja sam te pustila na miru, a ti si došao da me provociraš - rekla je Maja.

- Pusti me pola sata - rekao je Asmin.

- Posle pola sata masaža - rekla je Maja.

- K*rac! - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga je pokušao da se zaključa u hotelu, ali ona je bila spremna da napravi haos, te je odustao od te odluke.

Koji blam, moram da se blamiram zbog k*rve! - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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