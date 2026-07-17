Presedan u Eliti: Milena Kačavenda se javno izvinila Aleksandri, priznala koliko se kaje zbog svojih reči! (VIDEO)

Niko nije očekivao izvinjenje od nje!

Aleksandra Babejić postavila je pitanje Mileni Kačavendi.

- Da li je problem u tebi ili u nekom drugom? - pitala je Aleksandra.

- Sada sam svesna, niko mi nije prijatelj u ovom trenutku. Dača mi nije prijatelj, a Dragana nije tu. On je rekao da mi je rijaliti iznad svega, i živih i mrtvih. Babejićka i ja bi bile njabolje drugarice da sam imala mozga. Ona je pokazala lojalnost - rekla je Milena.

- Da li te je srmota što si me nazivala siročetom? - pitala je Aleksandra.

- Ne mogu da se setim, toliko sam svađa i obračuna imala. Ako jesam, sramota me i izvinjavam se. Nadam se da ćeš doći pa ću ti se izviniti i direktno - rekla je Milena.

- Majo, da li smatraš da si pogrešila što si ušla sa ljudskim odronom, Asminom, u vezu? - pitala je Aleksandra.

- On je moj izbor. Imamo lošu vezu. Možda u vezi grešim, ali da sam pogrešila što sam ušla nisam - rekla je Maja.

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Autor: A.Anđić