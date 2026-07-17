Njegovo izvini ne treba mojoj porodici, ali... Stanija žestoko oplela po Asminu, sigurna da može da ga vrati kad god hoće! (VIDEO)

Nije birala reči, ponovo žestoko udarila na njih!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Sunčica Bajić postavila je dva pitanja Staniji Dobrojević.

Ona ju je prvo pitala da li primećuje da Asmina Durdžića može da vrati kad god to poželi.

- Da, mislim da Asmina mogu da vratim kad god poželim. Dokaz da bi on mene manipulisao je ta sačekuša i tako bi me čekao da nisam ušla ovde. Ja sam njega i tako blokirala, pa je dokaziou Majami, cvilio, ulazio u stan... Bilo je situacija. Ja sam želela da njihov raskid potraje da maske padnu. Nisam htela da unakazi Maju jer će to svakako da uradi. Branjenjem sebe bi oprao mene od svih kleveta - rekla je Stanija.

- Da li vidiš koliko je Maja glupa, pa ispred svojih očiju ne vidi Asminove poglede i kako je imao potrebu da te zaštiti kad ti je bilo najteže? On je želeo da pokaže da mu je krivo za ono što Maja Marinković tebi izgovara - poručila je Sunčica.

- Vreme će da pokaže da li je on prvi izgovarao reči, a ona ponavljala ili je to ona radila. Njegovo izvini ne treba mojoj porodici, ali bi bilo ljudski da kaže da mu je žao. Ne znam da li on to ne sme zbog Maje. Ne postoji opravdanje za ovo što je uradio, da li sam ja njemu skrivila? Da li sam ja ušla u rijaliti i bila sa njih šestoricom? Da li sam ja završila sa njegovim drugom? Maju vodi sujeta, ego i strah da će biti ostavljena. On koliko god da je pokušavao neke poglede nema povratnu od mene - pričala je Stanija.

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Autor: A. Nikolić