ONA JE ASMINOVA KARMA! Mustafa nikad surovije o sinu, tvrdi da sa Majom plaća DUGOVE PROŠLOSTI: Ako se ta veza ne okonča...

Asminov otac ponovo reže rečima, više ne ćuti ni za šta!

Poslednjih dana odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića obeležili su žestoki sukobi, međusobne optužbe i brojni skandali.

Tim povodom oglasio se Asminov otac Mustafa putem svog Fejsbuk profila. Izneo je svoje mišljenje o njihovom odnosu, poručivši da smatra da je Maja Asminova karma.

- Ako postoji karma, onda je Maja upravo ono što je Asminu došlo kao posledica njegovih ranijih izbora. Tu vezu niko ko mu je želio dobro nije podržao, jer se unapred znalo šta će se desiti i šta se već desilo. Sa Majom je prošao kroz poniženja koja prevazilaze sve ljudske granice. Ona je na njega natovarila sve što se može natovariti na jednog čovjeka: uvrede, manipulacije, psihičke lomove, fizičke incidente i medijski pritisak. I paradoksalno, baš kroz tu vezu postao je najposmatraniji lik u Evropi ali to nije slava, to je teret.

Mustafa je ubeđen da pakao tek sleduje napolju ukoliko se ova veza ne okonča što pre.

- U Eliti ih čuva obezbeđenje. Zato su još čitavi, zato još stoje. Ali poslije Elite nema zaštite, nema kamera, nema ljudi koji skaču između njih kad krene lom. I tu je najveća klopka za Asmina. Zato je ta veza karma, lekcija koja dođe kad čovjek uporno ide protiv sebe. I zato je trebalo da bude sprečena.Posle Elite postoji realna opasnost da njihova dinamika eskalira, jer napolju nema zaštite ni kontrole. Ako dođe do provokacija na javnom mestu, Asmin mora biti svestan da će svaka impulsivna reakcija biti tumačena protiv njega. Zato je važno da se ta veza završi prije nego što postane pravni i životni problem.

Autor: A.Anđić