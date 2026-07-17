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Poslaću svoje momke da... Asmin najavljuje obračun sa Takijem, zakleo se da neće preći prag Majinog stana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Njihov obračun nema pauze.

Maja Marinković odmah nakon buđenja napala je Asmina Durdžića zbog Stanije Dobrojević.

- Stanija Dobrojević se pere od veze. Tako se ona pere od veze. Boli me k*rac za vaše rijaliti mozgove i spletkarenja. Meni pored tebe ne treba neprijatelj. Najveći mi je neprijatelj devojka sa kojom sam u vezi i sa kojom spavam u krevetu. Kad pregledaš snimke nazovi me, sve drugo me ne zanima. Nazovi hotel - rekao je Asmin.

- A, hoćeš da j*beš k*rve! Nećeš to uraditi! Preko mene mrtve! Kakve ribe? - skočila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene k*rve ne zanimaju samo da se izlečim. Ja kod tebe u stan neću ući. Ti ovde govorip tvoje nudle, tvoje sve. Moj brat može da povede 15 ljudi, nikoga se ne plašim - rekao je Asmin.

- Koga se ti ne plašiš, a zoveš 15 ljudi?! Kakav hotel? - rekla je Maja.

- Nikad nisam sam prljao ruke - rekao je Asmin.

- Kakav hotel? Ona je rekla da je gledaš - vikala je Maja.

- Gledaj klipove kad izađeš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekla je da može da te vrati za tri dana, samo ne želi - rekla je Maja.

- I ja bih tako pričao kad bih bio pop*šan javno. U tvoj stan ne idem - rekao je Asmin.

- Spominješ hotel - rekla je Maja.

- Poslaću svoje momke da vidim da li ima obezbeđenje ispred tvog stana - rekao je Asmin.

- Mene nećeš da vodiš - rekla je Maja.

- Prvo da vidim kako ću da rešim probleme sa tvojim ocem - rekao ej Asmin.

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Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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