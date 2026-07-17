Poslaću svoje momke da... Asmin najavljuje obračun sa Takijem, zakleo se da neće preći prag Majinog stana! (VIDEO)

Njihov obračun nema pauze.

Maja Marinković odmah nakon buđenja napala je Asmina Durdžića zbog Stanije Dobrojević.

- Stanija Dobrojević se pere od veze. Tako se ona pere od veze. Boli me k*rac za vaše rijaliti mozgove i spletkarenja. Meni pored tebe ne treba neprijatelj. Najveći mi je neprijatelj devojka sa kojom sam u vezi i sa kojom spavam u krevetu. Kad pregledaš snimke nazovi me, sve drugo me ne zanima. Nazovi hotel - rekao je Asmin.

- A, hoćeš da j*beš k*rve! Nećeš to uraditi! Preko mene mrtve! Kakve ribe? - skočila je Maja.

- Mene k*rve ne zanimaju samo da se izlečim. Ja kod tebe u stan neću ući. Ti ovde govorip tvoje nudle, tvoje sve. Moj brat može da povede 15 ljudi, nikoga se ne plašim - rekao je Asmin.

- Koga se ti ne plašiš, a zoveš 15 ljudi?! Kakav hotel? - rekla je Maja.

- Nikad nisam sam prljao ruke - rekao je Asmin.

- Kakav hotel? Ona je rekla da je gledaš - vikala je Maja.

- Gledaj klipove kad izađeš - rekao je Asmin.

- Rekla je da može da te vrati za tri dana, samo ne želi - rekla je Maja.

- I ja bih tako pričao kad bih bio pop*šan javno. U tvoj stan ne idem - rekao je Asmin.

- Spominješ hotel - rekla je Maja.

- Poslaću svoje momke da vidim da li ima obezbeđenje ispred tvog stana - rekao je Asmin.

- Mene nećeš da vodiš - rekla je Maja.

- Prvo da vidim kako ću da rešim probleme sa tvojim ocem - rekao ej Asmin.

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Autor: A.Anđić