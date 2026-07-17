Ovo su svi čekali da saznaju! Dragana otkrila kako je protekao susret sa porodicom: Prodavala sam jutros šljive... (VIDEO)

Dragana Stojančević, koja je sinoć napustila Elitu, otkrila je kod Dušice Jakovljević kako je protekao njen suret sa porodicom, tačnije, sa ocem i majkom!

Voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Draganu Stojančević i Dušicu Đokić, koje su sinoć ispale u finalu, ali i bivše učesnike Elite, te su tako prokomentarisali najaktuelnija dešavanja.

- Je l' sve prošlo kako treba - pitala je Dušica.

- Nisam spavala ni trenutka. Ja sam jutros prodavala šljive...Cena ful. Pa malo sam ih tu čekala, bila je euforija, suze naravno. Tata je bio na poslu, nismo se videli, ali posle emisije idem kući - rekla je Dragana.

- Kakva je situacija bila kod kuće - pitala je Dušica.

- Sada je sve mnogo drugačije nego što je bilo juče, bila sam pod utiscima. Jedva sam čekala da se čujem sa mojima...Što se tiče mame i tate, naravno, svi mi imamo i dobrih i loših postupaka, a ono što je najbitnije da nisu ljuti na mene, pretpostavljam da sam ih razočarala. Bitno mi je da me podržavaju, da me vole, da su uz mene - rekla je Dušica.

- Miki, ti si se dobro snašao i u Eliti i vrlo si vodio računa šta ćeš raditi, da li si zadovoljan - pitala je Dušica.

- Konačno sam se malo stabilizovao i emotivno i energetski. Mogao sam možda i više da pružim energetski, ali sam vodio računa zbog porodice i ono što sam obećao klincima - rekao je Miki.

- Ko te je razočarao ili za koga misliš da možda nije ta prava verzija sebe da bi se domogao dobrog plasmana - pitala je Dušica.

- Da bi me neko razočarao, treba prvo da me očara. Ja sam tamo poznavao nekoliko učesnika pre nego što sam ušao u to takmičenje...Nisu me nešto razočarali, prema meni je Bora bio super, nego mislim da je mogao mnogo više da pruži - rekao je Miki.

- Šta se dogodilo sa Borom - pitala je Dušica.

- Mislim da su stvari neke od spolja uticale na njegovo učešće i na njegovu emociju...Saznao je da mu je žena sa prijateljem bila, ne znam - rekao je Dudić.

- Svi koji se trenutno nalaze tamo, jasno je da su zaslužili da budu tamo. Ako su tamo ostali, dali su neku vrstu emocije, da li su bili zabavni...Bora je pokazao sve suprotno. Kome nije mesto tamo?! Ako gledamo za superfinaliste, ja sam i trebala da ispadnem tada kada i jesam. Sara je na neki svoj način zabavila ljude svojim ponašanjem kada su odnosi sa muškarcima u pitanju - rekla je Jakšićka.

- Mislim da je ona emotivno nezrela, ne može ona sama da se izbori. Sara ima govornu manu, ona ne zna da kaže "NE" - rekla je Miki.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić