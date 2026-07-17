Razvezala jezik: Kačavenda dočekala pet minuta i unakazila Maju i Alibabu, ovako žestoka skoro nije bila! (VIDEO)

Milena Kačavenda i Maja Marinković predstavljale su celu sezonu veliko prijateljstvo, koje je čini se puklo tri dana pred superfinale obzirom da posle Kačavendinog intervjua više ništa neće biti isto!

Voditelj Milan Milošević kao i prethodne dve noći, tako je i ove noći dočekao takmičare u Šiša Baru kako bi sumirali svoje učešće i otkrili kako se osećaju tri dana pred veliko superfinale ''Elite 9''.

- Milena, kako se osećaš? - upitao je Milan.

- Pet fićfirića je mislilo da mogu da me zgaze, ali apsolutno ništa od toga - rekla je Milena.

- Je l' Asmin najveća ljiga u Beloj kući? - upitao je Milan.

- On je najveća cinkara apsolutno, ljignjoslav jedan i lepo su bila pitanja danas. Onoliki brđanin, a ne zna ni da mota prase. Sofija me mrzi jer sam je namestila da ne ide da bocka lice da bi se s mamom čula. U svađi sa Sofijom je Terza rekao da je ona ispričala za pare za Vanju, a sada se odao jer je najveći cinkaroš. U sve se umešao i Luka, uvukli su i Boginju dok je mali Uroš od Armana produžena ruka za provokacije - rekla je Milena.

- Šta se dešava sa Asminom i Majom? Oni imaju svađe 24 sata - rekao je Milan.

- Onaj snimak je sve rekao, onaj njegov osmeh i tako dalje. On je danas rekao da on da hoće, vratio bi se Staniji samo što Maja to ne želi da čuje. Mi svi imamo neki prag tolerancije, ali Maja ga nema i to je evidentno. Njoj treba stručna pomoć, njoj je iznad svega rivalitet sa Stanijom. Nažalost, Maja je zabetonirala time što su Stanija i Aneli od njega napravile nekog kralja - rekla je Milena.

- Maja njemu ne dozvoljava da jede jer misli da on hoće da smrša da bi se svideo drugim devojkama - rekao je Milan.

- Hit, ona mi je danas rekla da hoće s njim u stan dok mi je on rekao da mu dolazi drug da ga brani. Asmin je dečko totalni retard, on govori ovde kome on daje na značaju. Ja ponekad odustanem od sukoba s njim da ga ne bih diskvalifikovala, mada on ne sme ništa da uradi apsolutno. Zamisli da jedan Dongvito špageti nema kud da ode od Maje, a sprdali smo ga zbog Miljane Kulić - rekla je Milena.

- Svi su ga upozoravali da se ne igra sa Miljanom Kulić - rekao je Milan.

- Naravno, a na kraju kad je upao u g*vna onda je rekao: ''Šta fali Miljani Kulić?'', mentol. Živim za dan da uđe u Elitu 10, on je ubeđen da odavde izlazi sa ful lovom. Jedva čekam da on i Luka krenu da rešetaju u superfinalu, a Uroš Stanić je za njih muškarčina - rekla je Milena.

- Kako ti se čine Filip i Aneli? - upitao je Milan.

- Ona njega radi ludilo, ali bi bio s njom samo u kombinaciji i to je to. Ona se srozala apsolutno ovim odnosom - rekla je Milena.

- Da li ti deluje da Lepi Mića više nema aduta da brani Aneli? - upitao je Milan.

- On više nema gde apsolutno, ovo sa Filipom i štek mama je Mići bila zvanična potvrda da joj se klima mesto - rekla je Milena.

- Šta misliš ko pobeđuje, a koje ćeš ti mesto osvojiti? - upitao je Milan.

- Mislim da će pobediti Stanija, ali volela bih da pobedi Đukić. Sebi želim visok plasman, živim za dan da mahnem Jašku - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.