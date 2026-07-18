Ovako ponizna nikad nije bila: Maja sve veći blam priređuje ocu Takiju, ne prihvata činjenicu da je Alibaba više ne želi! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević kao i prethodne dve noći, tako je i ove noći dočekao takmičare u Šiša Baru kako bi sumirali svoje učešće i otkrili kako se osećaju tri dana pred veliko superfinale ''Elite 9''.

Maja Marinković bila je njegova naredna sagovornica i tom prilikom progovorila je o odnosu sa Asminom Durdžićem za koji tvrdi da je ljubav.

- Majo, šta se dešava sa Asminom? - upitao je Milan.

- Bolesna ljubav je u pitanju, mislim da nemam potrebe da vređam više njegovu porodicu. Sve pričam u afektu kada me iznervira, mada više nema šta, mislim da smo nas dve bolesno ljubomorne osobe. Mene Filip Car ne zanima i to je to - rekla je Maja.

- Danas je pokazao da on tebe mrzi i da ne zna kako da te se reši - rekao je Milan.

- Ne mislim da je on sa mnom u inat, danas sam sve objasnila kada su Asmina bivši učesnici ponižavali. Ja sam prema Asminu stekla velike emocije, ne mogu da se tešim da je nešto drugo u pitanju. Mi smo se danas mazili i videla sam da on ima erekciju, imala sam trip da razmišlja o nekoj drugoj ženi. Iznervirala sam se baš jer mislim da će me ostaviti na superfinalu, ali on mene ne može da ponizi time već će samo dokazati da je folirant. Imam strah od izlaska, trebam da pogledam oca u oči i njegovu porodicu - rekla je Maja.

- Da li ti misliš da ja lažem kad ti kažem da je on gledao Aneli? - upitao je Milan.

- Meni je bilo čudno jer je onda i Stanija odradila na kvarno. Asmin laže za banalne stvari, a Stanija želi još malo da doda gas. Stanija je želela da mene unakazi i to je to apsolutno. Ja nikad nisam bila morbidnija u uvredama nego ove godine, a bude mi žao kad izgovorim neke stvari jer nisam loša osoba - rekla je Maja.

- Mevlida kaže da si ti za ludnicu - rekao je Milan.

- Ja njenog sina volim i mora da shvati da on mene voli, a ja nju neću smeti u oči da pogledam. Verujem da misli o meni sve najbolje i ko bi mislio išta dobro? Ja svakako neću prilaziti njima jer ja nemam kome šta da prilazim, a moje je samo da se izvinim i to je to apsolutno - rekla je Maja.

- Asmin kaže da si ti poremećena osoba - rekao je Milan.

- Mi smo oboje poremećni, šta da radimo? - rekla je Maja.

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Autor: Pink.rs