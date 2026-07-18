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Suočavanje u uživo programu: Jakšićka zagrmela na Draganu jer ima dvostruke aršine, rešile da sve raščiste (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon svađe koju su imale tokom Elite 9, Aleksandra Jakšić i Dragana Stojančević sada su se suočile kod voditeljke Dušice Jakovljević u studiju.

Voditeljka Dušica Jakovljević nakon Majinog intervjua, razgovarala je sa gostima, te su se tako ovom prilikom nakon svađe i sukoba u Beloj kući, suočile Aleksandra Jakšić i Dragana Stojančević.

- Kakvo vam je mišljenje o Matoroj ove sezone?! Svi su očekivali da ćete u ovoj sezoni raskinuti - pitala je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Malo pre sam pričala sa njom, stoji mi neka knedla u grlu. Ulazim u stan, prazan stan, a meni se plače, gledam slike...Kada je bila situacija za ruku do lakta, Jovana je zamolila da to više ne priča i Jakšićka je to više puta ponavljala - rekla je Dragana.

- Jesi farbala Uroša?! Jeste, a taj Uroš je sve najgore rekao za nju i za Matoru, a za mene se smrtno uvredila. Nismo rešile, rešavaćemo, ali kada kažeš da imaš stav, onda ga imaš za sve - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ponovila si i zbog toga sam ti zamerila. Ja Ivanu nisam oprostila, a Uroša gledam drugačije, imam sažaljenje prema njemu iz nekog razloga - rekla je Dragana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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