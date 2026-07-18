Saga Asmina i Maje traje i traje i traje! Ona tražila od njega da se obrati Mevlidi, on joj POSTAVIO USLOV: Kunem se u sve što imam, budeš li... (VIDEO)

Nakon što se vratila sa intervjua sa Milanom Miloševićem, Maja je prepričala do detalja Asminu šta je sve govorila!

Maja Marinković vratila se iz Šiša bara, gde je bila na intervjuu sa Milanom Miloševićem, te je tako svom dečku Asminu Durdžiću prepričala ceo njihov razgovor.

- Sada me je pitao da li imam strah da ćeš da me ostaviš, ja sam rekla da smo nas dvoje svašta prošli. Mevlida je rekla da prvo kada dođe da će ti uzeti pasoš, da ćeš ti svakako ispasti pre mene i kao u fazonu da sam ja luda, ja sam rekla da ima žena pravo da kaže šta god želi, jer realno, da si ti meni izvređao i moju porodicu. Rekla sam: "Šta je meni ta žena kriva? Kakvo mišljenje ona treba da ima o meni posle svega?", ja se stvarno plašim tog superfinala i susreta sa svojim ocem i njegovom porodicom. Mene će biti sramota da te ljude pogledam u oči. Ja znam da ću osetiti sramotu kada budem te ljude pogledala u oči, kao jedva čekaju da vide Staniju i da je zagrle. Rekla sam: "ne znam da li bi je zagrlila jer je rekla da je njen sin rekao da bi ubio svoje dete". Ja sam rekla da te volim. Kao Mustafa je rekao da kada ti bude rekao jednu reč da ćeš završiti sa mnom, nešto o meni kao - rekla je Maja.

- Ne znam koju reč - rekao je Asmin.

- Ne znam šta su izmislili i šta lažu...Ne iza leđa, nego o meni - rekla je Maja.

- Ma ne zanima me, što ne vidim svojim očima, ne zanima me. Kakve veze ima Filip Car sa našom vezom - rekao je Asmin.

- Ma ne znam, rekla sam da me ne zanima taj pacijent...Rekla sam da sam pričala sa Kačavendom, da mi je žena lepo objasnila. Koji planovi?! Ja idem s tobom, koji Mustafa, koja Mevlida. Rekla sam da niko ne može da mi zabrani da idem sa tobom, šta tebi nije jasno?! Hajde da vidim ko će da mi zabrani - rekla je Maja.

- Kako meni mama može da uzme pasoš?! - rekao je Asmin.

- Ona se kao plaši da si ti u mojim kandžama, sram je bilo. Ti treba da se obratiš mami, je l' ima mama kontrolu nad tvojim životom - rekla je Maja.

- Kunem se u sve što imam, budeš li uvredila moju porodicu, ne ideš sa mnom ni do kontejnera. Budi normalna do ponedeljka, to ti je uslov - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić