Kakvo unakažavanje Sofije Janićijević: Terza je isponižavao za sva vremena, posle ovoga je ni Dane neće hteti! (VIDEO)

Terza razvezao jezik i unakazio svoju bivšu devojku, ona hladna kao led!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević žestoko su zaratili samo dva dana pred veliko superfinale, a čini se da je tenzija u kući sve veća obzirom da je Terza ponovo izneo niz brutalnih optužbi na račun svoje bivše devojke i unakazio je za sva vremena.

- J*baću ti ja mater - rekla je Sofija.

- Sve ti vraćam, pa ćemo da vidimo kako se ponašaš - rekao je Terza.

- Pokazaću ti ja šta je straćara, znaš da ne zaboravljam nešto - rekla je Sofija.

- Pazi da ti se ne desi nešto, karma je čudo - rekao je Terza.

- Ja sam tvoja karma - rekla je Sofija.

- Kakva si ti karma, ja posle tebe j*bao koliko hoću riba - rekao je Terza.

- Idi pogledaj ćerkicu. Kuneš se u dete koje ne viđaš - rekla je Sofija.

- Poenta je da odem izj*bem Jovanu pevačicu, pa onda uveče dođem i tebe izj*bem - rekao je Terza.

- Kuneš se u dete i lažeš - rekla je Sofija.

- Idi čuvaj dekicu dok ne rikne - rekao je Terza.

- Ti ni ne znaš ko ti čuva ćerkicu - rekla je Sofija.

- Dane možda bolje j*be od mene - rekao je Terza.

- Ti imaš najmanji k*rac na svetu - rekla je Sofija.

- Kako da ne, čulo se ovde kako je bager rušio - rekao je Terza.

- To ti pričaš, ja se nisam hvalila - rekla je Sofija.

- Zna se napolju kako ja k*ram - rekao je Terza.

- Nisam nešto osetila, to napolju verovatno piješ vijagru - rekla je Sofija.

- Ti si čula sinoć šta sam rekao, pa si se j*bala jutros sa mnom - rekao je Terza.

- Ti si klošar - rekla je Sofija.

- Pa klošar te j*bao - rekao je Terza.

- Ti si bio moj ker - rekla je Sofija.

- Ti si bila moja k*rva koju sam j*bao. Radio sam ono što sam želeo i opet ću te k*rati noćas - rekao je Terza.

- Ja sam tebe sahranila u svojoj glavi, u crnini sam da te otplačem do jutra - rekla je Sofija.

- Samo mi se skini sa grbače i nemoj pijana da me moliš da imamo s*ks - rekao je Terza.

- Budaletino jedna, ti si bolestan. Ti umesto k*rca imaš kornišon onaj mali krastac - rekla je Sofija.

- Zašto si spavala s tim kornišonom? - upitao je Terza.

- Bilo mi je dosadno, pa sam se malo poigrala - rekla je Sofija.

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Autor: N.P.