Veza na klimavim nogama: Murat sve više shvata da mu ne treba koketna Sara, ona se cereka kao luda! (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević kao i proteklih dana, tako je i ove noći u studiju ugostila bivše takmičare ''Elite 9'' koji su spremni da govore o svom boravku na imanju u Šimanovcima, ali i trenutnim gorućim temama.

Obzirom da je Murat Aslyguzin stigao u studio kako bi zagrlio i sačekao svoju devojku Saru Stojanović koja mu je odmah poletela u zagrljaj i izljubila ga, a potom je i otkrila kako se osećala dok su joj cimeri lepili razne etikete.

- Kako sam se ponašala ovih dana? - upitala je Sara.

- Kako treba - rekao je Murat.

- Je l' si ponosan? Izvini, znaš zašto sam uradila neke stvari - upitala je Sara.

- Polako, biće nam bolje napolju - rekao je Murat.

- Danas su mi svi rekli da me Murat neće čekati, znaš kakve su mi reči sve rekli danas - rekla je Sara.

- Mnogi su te osuđivali jer si zaljubljive prirode - rekla je Dušica.

- Najviše me bolelo kada je Sale rekao ono što je rekao i kada mi je porodicu izvređao - rekla je Sara.

- Rasplakale su te reči koje su ti izjavljivale - rekla je Dušica.

- Ja sam emotivna, mene sve to pogađa. Ja se od majke nisam razdvojila ni na pet minuta, mama mi je posvetila ceo život. Ja sam svima sve oprostila - rekla je Sara.

- Evo Munjez mi piše da će provozati Saru u kabriju - rekao je Miki.

- Poslaćemo ti Murat i ja sliku iz našeg kabrioleta - rekla je Sara.

- Moram da ti kažem da ti je blam blamova s*ks sa Mikijem - rekao je Murat.

- Juče mi je pričala da smatra da Murat nije za nju i da je bolje što je ispao - rekla je Dušica Đokić.

- Mislila sam da je previše ozbiljan za mene, nisam videla da se smeje. Meni je on odgovorao u svakom smislu, ali ja sam samo bila nesigurna - rekla je Sara.

- Njemu smeta što ti flertuješ sa drugim muškarcima - rekla je Jakšićka.

- Ja ću da budem ono što jesam, Murat će videti apsolutno sve. Ja otkačim sve muškarce, ne zanimaju me - rekla je Sara.

- Je l' si sada spremna da odeš negde da živiš s njim? - upitala je Dušica.

- Ja sam zbog ljubavi spremna na sve apsolutno. Ja ovakvog dečka nikad nisam imala pored sebe, pogledaj Murata kako izgleda - rekla je Sara.

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Autor: N.P.