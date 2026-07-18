Vaši glasovi su odlučili: Bora Santana je zauzeo 25. mesto u Eliti 9 (VIDEO)

U drugom preseku finalnog izbacivanja Belu kuću napustio je Bora Santana.

Voditelj Milan Milošević ušetao je u Belu kuću nakon što se, po drugi put za večeras, oglasio gong, te je tako saopštio gledaocima ko su najugroženiji učesnici u drugom preseku večerašnjih Finalnih izbacivanja.

- Neko će od vas da napusti Elitu u trećoj finalnoj noći izbacivanja...Gledaoci su svoje rekli, međutim, u ovoj noći dolazi do velikih iznenađenja. Ja ću sada reći ko su najugroženiji učesnici. Jedan učesnik je pričao o ovom učesniku i rekao: "jedan sličan njemu je ispao baš dva dana pred superfinale", jer mutivode, kaže taj lik, ispadaju pred superfinale. Najugroženiji je Dača - rekao je Milan.

- Na današnji dan sam u pola pet ispao prošle godine, ali je to bilo prošle godine bilo pola sata pred superfinale i bio je petak. Ti si došao, dva šampanjca, ja u studiju gledam i kažem: "šta sam propustio" - rekao je Dača.

- Ja sam pričao o njemu, objašnjavao sam iz iskustva da ne mora da znači da ako je bio u spletkama 300 dana, Đedović kada je došao, bio je u Zadruzi 3 isti takav, ispao je dva dana pred superfinale. Mislim da zaslužuje da se nađe u superfinalu - rekao je Bora.

- Pored Dače je još nekoliko vas ugroženo, a pored njega je najugroženiji Janjuš - rekao je Milan.

- Drugi put me dižu ovde, da vide ovi moji da moraju da se aktiviraju. Ja ne pljujem Staniju, ja je stvarno gotivim - rekao je Janjuš.

- Njih dvojica nisu jedini koji su ugroženi, možda vama iznenađenja, ali gledaocima nisu, jer oni glasaju za vas. Pored Janjuša i Dače, još jedna osoba je itekako ugrožena. Maja Marinković - rekao je Milan.

- Što se tiče ovoga?! Još nije vreme...Što je izrečeno, izrečeno je. Ne, mislim da zaslužujem superfinale, ja sam neko ko je kosti ostavio ovde osam godina - rekla je Maja.

- Njih troje su trenutno najugroženiji učesnici u ovoj postavi od vas 26, ali oni nisu sami. Teodora je ugrožena u ovom trenutku - rekao je Milan.

- Što da ne, realno svi mogu da budu ovde i da naši glasači zakažu...Idem kod svojih, naravno - rekla je Teodora.

- Njih četvoro nisu jedini, još je neko od vas samo dva dana pred superfinala ugrožen. Gledaoci ne slušaju to što vi pričate, oni glasaju po svom nahođenju. I da ste najgori, za njih ste najbolji ako vas vole. Trenutno, najmanje glasova, pored ovih četvoro ljudi ima Bora Santana - rekao je Milan.

- Naravno, treba da glasaju, zaslužujem to superfinale. Kada pogledam ovu ekipu, ovde ima nas par koji su imena od prve sezone, koji su se ovde afirmisali i napravili svoj brend - rekao je Bora.

Nakon svađe Bore Santane i Stanije Dobrojević, voditelj je saopštio ko je još, pored već navedenih, ugrožen.

- Bora, Maja, Janjuš, Dača i Teodora nisu jedini koji su ugroženi. Noć velikih preokreta je trenutno, a pored njih petoro je najugroženiji je Terza - rekao je Milan.

- Sada svi možemo da stanemo ovde, ne smatram da ćemo ispasti. Teodora je prošle godine bila 21. mesto, ali mislim da je Dača ovde najgori - rekao je Terza.

- I još jedna osoba je pored svih njih najugroženija. Da li će baš ta osoba biti osoba koja će večeras napustiti kuću?! Kačavenda, pridruži se ekipi - rekao je Milan.

- Došao je trenutak da izbacimo jednog učesnika koji je zauzeo 25. poziciju. Jedno od njih će moći da sedne u ovom trenutku, a to je Dača - rekao je Milan.

- Dete te čeka pi*ko, a ti je*eš šupe ovde - urlao je Dača.

- Ući ću ti mamu da ti je*em, je*em li ti sestru onu malu, da ti je*em mamu da ti napravim sestru - urlao je Terza.

- Puši Asminov ku*ac - rekao je Dača.

- Dud*aće ti tata, sestru ti je*em - urlao je Terza.

- Dača je siguran do nekog sledećeg izbacivanja, a naredna osoba koja je sigurna je Kačavenda...U ovom trenutku jedini siguran je Janjuš, možeš da sedneš...Saopštiću ime onoga ko je sačuvan u ovom trenutku, a to je Terza. Jedno od ovo troje koje će ostati da se bori je Maja Marinković. Teodora ili Bora, Elitu 9 ovog trenutka napušta Bora - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić