Ne štedi! Bora progovorio o odnosu sa Urošem, pa zapretio: Ko me bude dirao, vraćam DESET PUTA GORE (VIDEO)

Bora Santana, po napuštanju Elite 9, kao dvadesetpetoplasirani finalista, progovorio je o odnosu sa Urošem Stanićem!

Nakon odgledanog profila Bore Santane, učesnika koji je u večerašnjoj emisiji "Finalna izbacivanja" drugi napustio rijaliti, on je progovorio o odnosu sa Urošem Stanićem.

- Ja sam njega prihvatio i zgotivio sam ga kao druga, on je to shvatio i okrenuo da se on zaljubio u mene. Masirao me je kao što je i Janjuša, borio sam se da ga pokažem u najboljem svetlu, sve sam osmislio i neko ti vraća na taj način da pravi nešto od tebe što ti nisi - rekao je Bora.

- Hoćeš se videti sa Anastasijom - pitala je Dušica.

- Ne verujem, pošto sam čuo da se udružila sa Boginjinom porodicom...Ja ne držim nikoga, ne želim da se svađam sa njom i njenom porodicom, šta je bilo, bilo je. Ja nisam dirao nikoga, ko me bude dirao, vraćam deset puta gore - rekao je Santana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić