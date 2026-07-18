Diže sebi cenu: Teodora ubeđena da zaslužuje visok plasman, Bebica zanemeo od njenog monologa! (VIDEO)

Ne vidi nijednu svoju grešku!

Teodora Delić razgovarala je sa Nenadom Macanovićem Bebicom kada je istakla da bi trebala dobro da se plasira jer nije ništa loše učinila.

- Aneli juče viče za Daču da je imao šarm. Znaš koliko je puta on nju nasmejao, nego joj više nije jer je dobar sa Stanijom. Sofija ispade najrealnija. Ja mislim da bih trebala pre Maje da ostanem. Šta sam ja uradila? Ja sma samo nažao učinila sebi i tebi. Maja je monstruozne stvari radila, kako je vređala i ponižavala ljude. Jesam li u pravu? One su kao sigurne. Glasajte ljudi što više! - rekla je Teodora.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Autor: A.Anđić