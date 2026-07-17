Diže sebi cenu: Asmin ubeđuje Maju da je Bogom dan i da nikad ne bi bio sa Stanijom (VIDEO)

Asmin najavljuje uništenje Stanije.

Asmin Durdžić nastavio je da se pravda Maji Marinković i da je ubeđuje u to kako nikad ne bi bio sa Stanijom Dobrojević.

- Cilj ti je da me poniziš - rekla je Maja.

- Da sam hteo da te ponizim ogao sam da odem sa njom na ostrvo ili da prođe kao Aneli u hotelu, ali ne budi u meni to. Kad dođe Narod pita ima da je razvalim, izbacivaću sve - rekao je Asmin.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Autor: A.Anđić