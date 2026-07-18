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NISAM TIKVA BEZ KORENA! Dačo pokazao zube Asminu i Luki, oni skočili kao opareni i najavili obračun sa Brazilcem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Obezbeđenje doletelo munjevitom brzinom.

Dačo Virijević dobio je reč da prokomentariše video čestitku svoje porodice.

- U njegovom stilu. Najviše me rasplače kad vidim babu. Ja nisam tkva bez korena i ja imam dubok koren pogotovo ovde i dole kod mene - rekao je Dačo.

- Jedva čekam da vidim Brazilca, zajedno ćemo čupati travu - rekao je Asmin.

- Ja ću da pitam tvog oca - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je rekla mom ocu da će mu j*bati mater - rekao je Dačo.

- Ti si vređao njenog brata - rekao je Luka.

- Nikad nisam rekao. Glume žrtvu pred kraj rijalitija - rekao je Dačo.

- Rekao je da smo dete pravili iz inata - rekao je Luka.

- Nikad nisam rekao da jedna trudnica treba da pobaci - rekao je Dačo.

- Ja imam gde - rekla je Anita.

- Ti pretiš svojim ocem - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nikad u žvotu! Moji roditelji nisu na p*rno sajtovima - rekao je Dačo.

Milena Kačavenda se umešala u njihov sukob, pa je zaratila sa Lukom zbog čega je reagovalo obezbeđenje.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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