NISAM TIKVA BEZ KORENA! Dačo pokazao zube Asminu i Luki, oni skočili kao opareni i najavili obračun sa Brazilcem! (VIDEO)

Obezbeđenje doletelo munjevitom brzinom.

Dačo Virijević dobio je reč da prokomentariše video čestitku svoje porodice.

- U njegovom stilu. Najviše me rasplače kad vidim babu. Ja nisam tkva bez korena i ja imam dubok koren pogotovo ovde i dole kod mene - rekao je Dačo.

- Jedva čekam da vidim Brazilca, zajedno ćemo čupati travu - rekao je Asmin.

- Ja ću da pitam tvog oca - rekao je Luka.

- Anita je rekla mom ocu da će mu j*bati mater - rekao je Dačo.

- Ti si vređao njenog brata - rekao je Luka.

- Nikad nisam rekao. Glume žrtvu pred kraj rijalitija - rekao je Dačo.

- Rekao je da smo dete pravili iz inata - rekao je Luka.

- Nikad nisam rekao da jedna trudnica treba da pobaci - rekao je Dačo.

- Ja imam gde - rekla je Anita.

- Ti pretiš svojim ocem - rekao je Luka.

- Nikad u žvotu! Moji roditelji nisu na p*rno sajtovima - rekao je Dačo.

Milena Kačavenda se umešala u njihov sukob, pa je zaratila sa Lukom zbog čega je reagovalo obezbeđenje.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić