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Rat do istrebljenja! Luka i Kačavenda bez milosti jedno drugom prete i psuju sve po spisku, trese se sve! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pljušte najteže uvrede do sad!

Žestok sukob Milene Kačavende i Luke Vujovića nastavio se napolju.

- Čekaj Narod pita pa dođi - rekao je Luka.

- Sisaj k*rac, došla sam sa tvojim autom i sa Sandrom. praštaj ćaletu što te nije uspeo naučiti ničemu - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baja mene ne voli, ali voli sigurno Nou - rekla je Anita.

- Ti ćeš nekome da adresu, biće ti poslednja. Vi samo mislite da smo egal. pitaću tatu kako je vaspitao sina. Pa ti si se svog oca i majke odrekao zbog Aneli. Dve drugarice i ja možemo da te prebijemo, lažni mardeljašu - rekla je Milena.

- Nemoj bogougodna bakice - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Podrška ti je kupila verenički prsten, a ja opet sa tvojim Maseratijem na televiziju - rekla je Milena.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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