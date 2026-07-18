Aneli rešila da spusti loptu sa Hanom i Neriom? Mića je pogodio pravo u centar, dao savet zlata vredan (VIDEO)

Ovaj rasplet niko nije očekivao!

Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od majke Hane Duvnjak.

Njena mama je njoj i Neriu Ružanjiju pružila punu podršku, a onda ims e obratila i njihova ćerka Arija koja im je rekla da ih mnogo voli.

Hana i Nerio su bili ponosni koliko im je ćerka porasla i koliko je napredovala.

Mića je potegao temu o tome da bi ćerka Aneli Ahmić, Nora i Arija trebale da provode vreme zajedno, a Aneli je rekla da bi ona to takođe volela.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić