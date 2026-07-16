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Aneli je jaka žena, bolje ona da pobedi nego Stanija! Maja podržala Ahmićku, pa dodala: Nemam sujete! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao.

Bora Santana pitao je danas Aneli Ahmić u emisiji "Radio Amnezija" kojih dvoje finalista treba da izađu noćas.

- Sofija i Teodora. Stanija po mom mišljenju ne zaslužuje pobedu - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pobedila ne pobedila, ja sam nekrunisana kraljica rijalitija - navela je Maja.

- Stanija ili Aneli - pitao je Bora Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa Aneli, bile mi dobre ili ne, moram da budem iskrena, ona je jaka žena, ima tu bivšeg muža, Janjuša, mene, Staniju, ja stvarno nemam sujetu. A ova (Stanija) je došla ovde da se folira, ostrašćeno komentariše i vređa druge učesnike - rekla je Maja.

Autor: R.L.

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