ONA JE ŽENA MOG ŽIVOTA, NI SMRT NE MOŽE DA ME ODVOJI OD NJE: Asmin hvali Maju na sva zvona, dok se Bebica zgrožava Đukićevim ponašanjem! (VIDEO)

U toku je ''Igra istine'', Danilo Dačo Virijević je postavio Teodori Delić pitanje.

- Shvatila je da se Bora loži na Boginju. Ukapirala je sama to i priznala je. Iz svoje neke sujete Anastasija juri za Borom jer neće da dozvoli da Bora bude sa Boginjom. Zašto su Asmin i Terza spustili loptu i smeškaju se? - rekla je Teodora.

- I Asmin i Terza su izgocorili najstrašnije stvari. I jedan i drugi pokazuju da nemaju stav i da su lažni u apsolutno svemu. U subotu je bio radio, oni su bili samo što se nisu izgrlili. Stvari su neshvatljive. Terza svima prašta ali ne zabopravlja. U čestitci je pisalo da pozdravlja prijatelje i neprijatelje. To traje malo duži vremenski period. Tek sad će izaći sve na videlo. Dačo, ti si se družio sa Asminom i znaš dosta njegovih priča. Da li postoji nešto što ti je Asmin rekao da može sada da utiče na Maju i njihovu vezu? - izneo je Bebica.

- Asmin je pljuvao Maju na početku kako ne bi bio sa devojkom u koju je umočilo njih deset. Zato je Taki podržao Đukića, a ne Asmina. I rekao je da bi mu veza sa Majom bila prva tema - rekao je Dača.

- Ne može smrt od nje da me odvoji. Ona je žena mog života i nju volim- rekao je Asmin.

- Pitanje za Bebicu, hoću da mi kažeš surovo mišljenje o Filipu Đukiću - rekao je Dačo.

- Za mene je on jedan muškarac koji nije vredan nijedne devojke. To mu je izgovor da ne uđe u vezu sa Anitom, Aneli zbog toga što imaju dete. Nikome nikada nije odgopvorio. Anita ga je ponizila još pre, bila je jedna žurka, bio je možda sa Todićkom, Anita je rekla da sve radi kad je pijan jer ne sme ništa kad je trezan. Nemam lepo mišljenje o njemu, ne zbog svega što se desilo nego je sve to dokazao. Tako se ponaša i napolju - rekao je Bebica.

Autor: Teodora Mladenović