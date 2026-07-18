Mogu da umrem bez dana žaljenja! Lepi Mića puca od ponosa zbog svoje porodice, ćerka mu učinila život NAJLEPŠIM! (VIDEO)

Nije mogao da sakrije svoju sreću.

Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice Lepog Miće. Njegova ćerka i zet su mu poželeli pobedu i istakli su koliko su ponosni na njega, a onda su mu pokazali i unuku koja je znatno porasla.

- Mi smo harmonična porodica, nemamo neke probleme. Ja sam tu najveća baraba. Snežana se nikad neće pojaviti, nju to ne interesuje i nema tu nikakve priče. Od pobede nema ništa, ja sam ovde zbog para. Drago mi je da je Sara, ona je neko ko je meni život učinio lepšim. Mogu da umrem bez dana žaljenja - rekao je Mića.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu.

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Autor: A.Anđić