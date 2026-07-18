AKTUELNO

Zadruga

Mogu da umrem bez dana žaljenja! Lepi Mića puca od ponosa zbog svoje porodice, ćerka mu učinila život NAJLEPŠIM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mogao da sakrije svoju sreću.

Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice Lepog Miće. Njegova ćerka i zet su mu poželeli pobedu i istakli su koliko su ponosni na njega, a onda su mu pokazali i unuku koja je znatno porasla.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo harmonična porodica, nemamo neke probleme. Ja sam tu najveća baraba. Snežana se nikad neće pojaviti, nju to ne interesuje i nema tu nikakve priče. Od pobede nema ništa, ja sam ovde zbog para. Drago mi je da je Sara, ona je neko ko je meni život učinio lepšim. Mogu da umrem bez dana žaljenja - rekao je Mića.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Poplavila pab suzama! Mića pokušao da urazumi Aneli i otvori joj oči, ona se rasplakala zbog male Nore (VIDEO)

Domaći

Tašta mu peva na uvo: Relja napravio haos u kafani na nastupu Vesne Zmijanac, a onda sa Nikolijom pao u trans kada mu je zapevala OVAJ HIT (VIDEO)

Domaći

PINK.RS PAPARACO NA LICU MESTA: Pogledajte emotivan susret Stanije i njene majke! Jedva sakrila suze, a kada je ugledala NJEGA, razvukla osmeh od uva

Zadruga

Slomila se na paramparčad: Aneli zajecala na sav glas, Lepi Mića pokušao da joj da vetar u leđa, ali bezuspešno! (VIDEO)

Domaći

Mnogo sam mator: Pogledajte jedan od poslednjih intervjua Bore Đorđevića: Sa setom se prisetio prve svirke u Čačku i svojih sugrađana (VIDEO)

Zadruga

DA NEMA UŠI, SMEJAO BI SE OKO GLAVE! Stanija imenovala Daču za najodanijeg, njegovo raspoloženje se KATAPULTIRALO do nebesa! (VIDEO)