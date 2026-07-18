Porodicama priredili prizor za pamćenje: Maja i Asmin vrelom akcijom ubili vreme dok čekaju poruke najbližih! (VIDEO)

Ne mogu da kontrolišu strasti, slobodno vreme potrošili na vrelu akciju!

Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da se opuste u hotelu tokom pauze od poruka porodica, pa su se zavukli pod jorgan i prepustili se razmenjivanju nežnosti.

Njima očigledno nije smetalo što je ovo samo kratka pauza i što će se uskoro nastavili program, već su odlučili da svaki minut iskoriste za vrelu akciju.

Iako danima pričaju kako se plaše od suočavanja sa svojim najmilijima izgleda da im video poruke ipak ne izazivaju takva osećanja, pa su se vrlo jednostavno i bez problema opustili i prepustili strastima.

Njeni uzdasi su odzvanjali imanjem kao da su sami u Šimanovcima, a jorgan planina je išla sve do plafona.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A. Nikolić