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Porodicama priredili prizor za pamćenje: Maja i Asmin vrelom akcijom ubili vreme dok čekaju poruke najbližih! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne mogu da kontrolišu strasti, slobodno vreme potrošili na vrelu akciju!

Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da se opuste u hotelu tokom pauze od poruka porodica, pa su se zavukli pod jorgan i prepustili se razmenjivanju nežnosti.

Njima očigledno nije smetalo što je ovo samo kratka pauza i što će se uskoro nastavili program, već su odlučili da svaki minut iskoriste za vrelu akciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako danima pričaju kako se plaše od suočavanja sa svojim najmilijima izgleda da im video poruke ipak ne izazivaju takva osećanja, pa su se vrlo jednostavno i bez problema opustili i prepustili strastima.

Njeni uzdasi su odzvanjali imanjem kao da su sami u Šimanovcima, a jorgan planina je išla sve do plafona.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A. Nikolić

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