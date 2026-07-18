Od porodice Durdžić oglasila se samo Mevlida! Šok u Beloj kući, Asmin van sebe nakon dirljivih reči njegove majke: Ovo je fejk, nije iskrena! (VIDEO)

Nakon video poruke koju je dobio Asmin od majka nastao je opšti haos!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Naredna poruka bila je za Asmina Durdžića, a njemu obratila majka Melvida, koja je za njega imala dirljive reči.

- Vidim da joj nije dobro i da je fejk. Možda ona vidi da sam u crvenom, ali ona nije iskrena. Ona kad je dala izjave obratio sam se i galamio, pa je video da to koriste za stolom protiv mene. Ovo nije njeno mišljenje i to vidim po njoj da ne misli uopšte tako. Nju je blam da bilo šta kaže. Sudu nisam očekivao, moj brat nije deo javnog sveta. Moj brat nije takav da preti, znam da ni mama i tata neće na finalu da uvrede nikog, a ni Maju. Moj otac nju neće poštedeti i pitaće kako je mogla da kaže to za njega i njegovu ćerku. Vidim da mami nije dobro i da bi me sad najradije udarila papučom u glavu. Mama mi je govorila da ne diram Lepog Miću, da ne psujem i da nemam s*ksualne odnose, a sve sam to uradio. Moja sestea je njoj napisala šta da kaže, a ja po njoj vidim da ju je sramota i da se obrati - govorio je Asmin.

- Šta da kažem? Ja kad vidim ovako porodičnu i normalnu ženu, naravno da me je sramota. Mi ćemo posle da razgovaramo i da se obratimo. Stvarno mi je žao i sramota me je. Vidim da je žena izbezumljena. Ko zna kakva će Takijeva čestitka da bude, on je temperamentan. Niko od naše porodice ne može da se oseća dobro posle svega što smo priredili. Sramota me je jer smo imali tako skandalozne scene. Od mene su zaslužili veliko izvini, znam da neće da im znači. Iskreno se kajem jer sam izgovorila takve stvari. Izvini ne znači ništa jer koliko puta smo to ponovili - rekla je Maja.

- Mustafa verovatno nije poslao čestitku jer on neće da glumi. Brat verovatno nije dozvolio da kaže ono što stvarno misli i onda nije hteo ni da pošalje. Mustafa meni ne može da kaže da je ponosan na mene, a to ne može da uradi lažno i nagrdiće me najstrašnije. Mi smo hteli danas da se obratimo kod Dače u radiju. Nama ništa nije smešno jer naši roditelji hoće da unajme obezbeđenje, a to smo tek jutros shvatili kakvu smo katastrofu napravili. Ja nisam nikad ništa prvi napravio - dodao je Durdžić.

- Asmin ima da pase travu, a ovi ljudi mi ništa nisu uradili. Melvida je za Novu godinu bila mnogo iskrenija, Sudo ga je rešetao kao da je komentator ovde. Melvida je poslala klip da ga smiri zbog svega što se dešava sa Majom jer bi iskrenijom porukom ovde napravila haos i Maja bi je opet vređala. Ovo je apsurdno što govore jer da uđu u sukob on bi opet govorio da će Taki da mu bude potrčko. Suda je verovatno sramota, a on nema potrebe nama da preti jer tebi niko ništa loše nije uradio, kao što si ti radio loše ljudima ovde. Moji roditelji imaju pravo da ti se obrati jer si ti napadao nečiju decu, a tata će moj da te natera da paseš glavu - komentarisao je Dača.

- Ona ga je rodila i ista je kao on, monstrumi - rekao je Uroš Stanić.

- Ovo nije Melvida koju ja pamtim. Naravno da je on njen sin i kakav god da se pokazao ispoštovala ga je i uvek će da kaže ovakve reči. Što se tiče ostalih članova pojavljivali su se u medijima bez problema, a Mustafa tek i čudno mi je da se nisu pojavili da mu daju podršku, a to je verovatno zbog tih uvreda. Ja ću uvek da ih pamtim kako sam ih ja upoznala, a sa Melvidom sam znala jako dugo da pričam, ceo dan da podelim sa njom. Ja želim da imam takvo sećanje na njih i za mene su oni odvojeni od njega. Moraju da budu svesni da je on izdao i prodao mene i unakazio moju porodicu. Svu sreću im želim, samo što dalje od mene - komentarisala je Stanija.

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Autor: A. Nikolić