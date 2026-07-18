Rat Kačavende i Asmina trese Belu kuću: On gnusim prozivkama i psovkama udara na njene sinove, Milena preti i urla na sav glas! (VIDEO)

Novi karambol u Beloj kući, obezbeđenje danas ima pune ruke posla!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Nakon kratke pauze došlo je do žestokog sukoba između Asmina Durdžića i Milene Kačavende.

- Ja ne znam samo gde je nestao onaj mafijaš koji sad govori da mu nije smešno i da mora da unajmi obezbeđenje? - govorila je Milena.

- Tebi ću da j*bem mamu - rekao je Asmin.

- Vi biste da nas j*bete ovde na rampi, šta će tebi obezbeđenje? Zahvaljujući meni ćeš svaki put da se okrećeš za svojom senkom, p*čketino jedna - nastavila je Kačavenda.

- Ti jesi incest majka i svojim sinovima šalješ k*rčeve. Tvoji sinovi znaju koji frajeri te j*bu, ubi se k*rvo. J*bao te i sin - urlao je Asmin.

- Jedva te čekam i baš mi je zabrinjavajuće jer tebi treba obezbeđenje. Kome ćeš ti da j*beš mame i govoriš da sam incest majka i pedofil? - dodala je Milena.

- Ti jesi pedofil, momka si od 16 godina jurila preko whatsapp profila. Ja ću da ti dovedem verenika da ga upoznaš. Kupovali si paprike i kikiriki za momka koji ne poznaje - nastavio je Durdžić.

- Maja proed tebe može samo greškom da naj*be jer će narod da te gađa paradajzom i jajima. Kako ti je kad ti mama ovde cvili i čita sa papira? Da li si došao ovde da rešavaš decu i Srđana Kačavendu? Jedva čekam, evo stiže ti vreme da mi k*raš sinove, a oni su gospoda koji ti neće prići. Treba tebe gaziti, k*rvin sine - rekla je Kačavenda.

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Autor: A. Nikolić