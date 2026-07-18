Hoće medijski rat sa mnom: Terza ponovo udario na Milicu i najavio borbu za malu Barbaru! (VIDEO)

Drama ne prestaje, napeto u Beloj kući!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Borislav Terzić Terza dobio je poruku od rođenog brata i njegove dece.

- Jedva čekam da ih vidim mnogo sam vezan za njih. Mi svi živimo u jednom kući i i to je ludilo. Jedva čekam da ih vidim. Moji se ne snimaju kao ni drugovi. Jedva čekam da ih vidim. Ovo je možda moja poslednja sezona i možda ću da napravim pauzu zbog stvari koje treba da rešavam. Posle svih stvari koje sam prošao Milica je za 10 meseci mogla da je dovede, ali verovatno hoće sa mnom taj medijski rat. Ja nisam jednu lošu izjavu dao, niti izbacivao prepiske. Mi vidimo ko zabranjuje da se vidi dete. Ja možda imam loše postupke ali ona ne sme da ispašta. Ona ima oba roditelja, a ja sam otac. Moraću to da rešavam i pravdu ću da tražim na sudu, kao i 50% starateljstva - govorio je Terza.

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Autor: A. Nikolić